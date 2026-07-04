イランでは4日から前の最高指導者、アリ・ハメネイ師の葬儀が執り行われます。これを前に首都テヘランでは、外国の要人らが参加し追悼行事が行われました。テヘランで3日、今年2月にアメリカとイスラエルの攻撃で死亡した故ハメネイ師の遺体が施設に運び込まれ、外国の要人らが哀悼の意を示しました。イランでは、故ハメネイ師の一連の葬儀が首都テヘランで4日から3日間行われたあと、国内の各地で追悼式典が行われ、9日には故郷の