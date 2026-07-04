アンジェ・ポステコグルー氏が監督業に復帰するようだ。クリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックスら豪華メンバーを擁して、昨シーズンリーグ王者に輝いたアル・ナスル。シーズン終了後にジョルジェ・ジェズス監督が退任し、次期指揮官に注目が集まっていた。そんななか、同クラブはポステコグルー氏の招聘を発表。契約は2年になるという。同氏はこれまで横浜F・マリノスやセルティックを率いて、タイトルを獲得。2023年