8月13日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……獅子座

働いて社会に貢献することを、心から喜べるという素晴らしい日です。自分の仕事を誇る気持ちも大きくなるはず。今日は、自分の仕事だけしていては、もったいない！人にもどんどん手を貸してください。喜びを広げて、評価も高めていけるはずです。

★第2位……射手座

人の心を楽にできるあなたならではの明るさが、恋の武器になる日。その武器を生かすためにも、どんどん異性に近づいてください！自分から動き、自分から笑いかけることで、何人もの異性の心を掴んでしまう可能性もあります。

★第3位……牡羊座

自分の意見にしっかりと自信が持てる日です。しかも、堂々とその考えを言葉にすることもできます。今日のポイントは、笑顔。特に、誰かとは違う意見を言うときには、明るい表情を忘れずにいてください。その場の空気もパッとさせられるはずです。

★第4位……双子座

あなたならではの明るさや笑顔が、異性の目にとても輝いて映る日です。｢話しやすいな｣と感じて近づいてくる異性もいるでしょう。今日は、甘いムードよりも楽しい雰囲気を大切にしてください。声を出して笑い合えるような会話が幸せを呼びます。

★第5位……水瓶座

自分からどんどん行動して仕事を動かしたり、みんなが面倒くさがることを進んでできたり。とにかく身も心も軽やかに動けそうです。今日のポイントは、笑顔と真剣な言葉。表情は明るく、しかしまじめな場面ではビシッと主張する。それができると、いっそう信頼されます。