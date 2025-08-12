ハイアット・ホテルズは、「パーク ハイアット クアラルンプール」を8月7日に開業した。

アジア太平洋地域で最高層、世界ではドバイの「ブルジュ・ハリファ」に次いで高いビルである「ムルデカ118」の75階から114階部分に位置し、クアラルンプールを一望できる。

客室数は252室で、床から天井まで届く大きな窓から景色を一望できる。スイートには々としたリビングエリア、独立したレインシャワーとアロマセラピーシャワースチーマーを備えたフルバスルーム、ダブルシンクの洗面台、ウォークインクローゼット、プライベートスタディエリアを備え、一部の客室にはプライベートダイニングスペースも設ける。

インテリアは、伝統的なマレーのカンポンハウスの独特の美しさにインスピレーションを得ている。バティックの斜文模様、伝統的な籠編みとプラナカンの質感を取り入れたほか、地元の工芸品と現代アートも多く展示している。

ダイニングは、地元食材にこだわり、現代的なグリル体験を楽しめる「Merdeka Grill」、マレーシアの多様で失われつつあるレシピを現代に読みが荒らせるオールデイダイニング「パークラウンジ」、クアラルンプール初のチョコレートをテーマにしたバー「カカオ ミクソロジー＆チョコレート」を擁する。

99階にはヨガスタジオ、ライフフィットネスのIntegrity+シリーズの高級カーディオ機器を備えた最先端のフィットネスセンター、プライベートトリートメントスイート、アロマセラピースチームバスとヒマラヤ岩塩アルコーブを備えた静かなリラクゼーションラウンジ、バイタリティプール、インフィニティプールを備える。