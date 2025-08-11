この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された『【サポート限界】子供に勉強を教えるとイライラしてしまう親がやるべき「たった１つ」のこととは？』に、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が登場。今回は「中学生の息子に勉強を教えると親のイライラが止まらない」という相談を受け、道山氏が勉強をめぐる親子関係の悩みについて独自の見解を語った。



まず道山氏は、「もう一緒に勉強するのをやめてください」とズバリ結論から提示。「一緒に勉強するのはいいことですが、親がイライラしてしまうなら最終的に親子関係が悪くなってしまう。そうなると子供のやる気もなくなってしまって悪循環です」とその理由を説明した。



さらに、「別に勉強はどうにでもなるんですよ。成績は塾で上げることもできる。でも親子関係が悪くなるのは絶対に避けるべきです」と強調。勉強よりもまずは親子の関係、すなわち「愛情バロメーター」を意識してほしいと力を込めた。「イライラして子供に当たると愛情バロメーターが下がり、不登校やスマホ依存、反抗など成績以外の問題が起こる可能性がある。それなら勉強ができないほうがまだマシ」と具体例とともに語りかけた。



一方「それでも家で勉強しなかったら成績が心配」という不安へは「心配なら塾の回数を増やせば良い。親がお金で手間を解決する発想も持ってみて」とアドバイス。現実的に金銭的な負担が難しい場合は「親がイライラしないしかない」と語り、割り切りをすすめていた。



自宅学習の復習についても「復習はテスト前に楽したい人向け。テスト前に集中して取り組めるなら毎日の復習にこだわらなくていい」と柔軟な考えを提案。その一方で「授業内容が分からない子は予習が必要。ただ、やる気を引き出す声掛けやご褒美、目標設定など動機づけが重要」と解説した。



動画の締めくくりでは、道山氏が「まずは親子関係が第一。成績だけにこだわらず、愛情をしっかり届けることから始めてください」と呼びかけ、「悩んでいる方は、ぜひ僕のオフィシャルサイトから無料相談も活用してほしい」と視聴者に寄り添った形で動画を締めくくった。