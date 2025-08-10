12人産んだ助産師HISAKO「13人目も本気で考えてる自分が怖い！」沖縄大家族のリアルに密着
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「助産医ばぶばぶ」を運営する助産師HISAKOさんが、「12人目出産、まさか13人目もあり？」と題し、自身の家族や出産・妊活のリアルを熱く語った。動画には12人目となる愛娘・ねねちゃんが登場し、「12人目って言ったらさすがにびっくりされますね」と沖縄ならではの多子世帯エピソードを披露。視聴者からの「なぜ12人も産んだ？」という素朴な疑問にも、本音たっぷりに切り込んだ。
HISAKOさんは「よくテレビで大家族が無計画にどんどん子どもを産むってイメージされるけど、私は全員超計画妊娠です！」と断言。1人も“できちゃった”子はいなかったと語り、「狙って、排卵日合わせて、タイミングを取りまくって、全員産んだ」と計画性を強調した。
また、10人目を産んだ直後の離婚や、新たなパートナー・MARKさんさんと再婚後の妊活についても赤裸々に振り返る。40代での妊活は厳しく、「2回流産して本当にショックだった。40代は妊娠にタイムリミットがあることを身をもって知りました」と苦難と向き合った実体験を語った。それでも「タイミングを見て頑張ったけど、できなくて。無理なんやなと思った途端に自然妊娠で11人目！」と“諦めた瞬間の奇跡”を明かす場面も。
続く12人目妊活では不妊治療にもチャレンジ。「顕微授精を5回もやりました。お金もかかったけど、自分の人生の糧になるなら無駄じゃない」と強い覚悟を語る。夫・MARKさんの視点からは「HISAKOと出会って、もう一度イチから若い人生をやりたくなった。年齢も常識も関係ない。僕の精神年齢は34歳」と熱弁。二人の“常識を超えた生き方”に共感が寄せられそうだ。
家計や生活についてもリアルを隠さず、「10人の子を抱えて無職スタートからゼロで這い上がった」「1人あたり2000万かかる計算になるけど、全然問題ない。チャレンジすれば必ず結果は出る」と語り合う。“無計画”ではなく徹底した計画性と、失敗を恐れず前進する夫婦のチャレンジ精神が印象的だ。
動画の終盤では「本気で13人目も欲しい自分が怖い」と本音も吐露。夫婦の日々の会話や家族の姿に、「人生は1回きり。とことんやってみよう」と何事にも挑戦する二人のスタイルが際立った。「何が起きるかわからない。でも前向きな気持ちで楽しみたい」と、家族と視聴者を巻き込んで、まだまだ“新しい人生”に挑み続ける意欲を語り、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人