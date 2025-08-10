自社の田んぼでドローンを撮影する社員＝海老名市（泉橋酒造提供）

泉橋酒造（海老名市）は稲の収穫作業前に生育状況を把握できる「酒米の予測技術」の特許を出願した。県立産業技術総合研究所（産技総研、同市）と千葉大学と共同の取り組みで、無人機ドローンと特殊カメラを使い、酒米の品質を判断できるとされるタンパク質含有率を「見える化」した。同酒造会社の橋場友一社長は「収穫前に仕込みに適した酒米を短時間で選定が可能になる。今後のより良い酒造りにつなげたい」と話している。

特許は今年３月、３者で出願した。同社によると、良質な酒米はタンパク質含有率が少ない方が良いとされている。収穫前に把握できれば、事前に作成している醸造計画を反映させやすく、収穫や仕込みの順番、倉庫の保管場所も決めやすいという。

同社は「酒造りは米作りから」を掲げ、日本酒の原料となる酒米の８割を地元農家と一緒に作る。１９９６年に０・５ヘクタールで始めた自社栽培は現在、１０ヘクタールにまで広がっている。

これまでは収穫した酒米のタンパク質などの成分分析は時間や労力がかかる上、一部の水田の酒米しかできず、全体の仕込みの計画に反映できなかった。そこで、広い水田の状況をくまなく素早く把握できるドローンを活用し、２０１８年に産技総研と実証実験を開始した。