この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「育たない部下は諦めるしかないのか？経営の永遠の課題の解決策をお伝えします！」で、脱・税理士の菅原氏が、育たない部下への向き合い方と、独自の人材育成論を熱く語った。



冒頭、菅原氏は「仕組みに社員を当て込んでるんじゃなくて、社員の強みを仕組み化で組み合わせてるんですよ」と明言。その上で、「部下が育たない時、諦めるしかないのか？クビにすべきか？」という視聴者の悩みに、「ケースバイケースだけど、僕は諦めない。別の方法がある」と断言した。



動画では、自身の組織運営の考え方を大公開。「僕は、育たないからこそ育てようと思わない」ときっぱり。「誤解を恐れずに言うなら成長に期待してない」「その人の強みにフォーカスして苦手な部分は諦めている」という独自のスタンスを示し、部下の“できること”を最大限に活かす環境を用意することが経営者の役割だと語る。



また、社員について「攻めが得意な人は守りが苦手、守りが得意な人は攻めが苦手」と適材適所の重要性を力説。「できないことは他の得意な社員や業務委託に任せている」「苦手な部分を改善しようとしない」と明かした。



さらに、「サッカーで例えれば、キーパーにフォワードをやらせても無理。無理なものは無理」と持論を展開。人材不足のポジションは「得意な業務委託を探して当てはめる」という柔軟な発想でチーム運営している手法も惜しみなく語った。



「うちはパフォーマンスに合わせて給料も設定する。遅い人には遅いなりの給料。でも、それで本人が納得・やりがいを感じていればいい」と割り切る菅原氏。従業員のやる気や挑戦したい仕事も積極的にヒアリングし、「やりたいならやればいい。無理にトップを目指さなくていい」と挑戦を後押しする姿勢を強調した。



最後に「育てようと思うから永遠の課題になる。育たないと割り切れば次の発想が生まれる」「強みを伸ばし、苦手は他人に任せる。業務委託も活用して“みんながやりがいを持てる会社”ができる」とまとめて動画を締めた。