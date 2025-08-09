この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが明かす「ゲップは出させるものではなく勝手に出るもの」育児の新常識を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」を運営する12人産んだ助産師HISAKOさんが、「新生児のゲップのさせ方」と題する動画を公開。新米ママから多く寄せられる育児の悩み「赤ちゃんのゲップは絶対に出させないといけないのか？」に、経験豊富な助産師ならではの立場で答えた。



HISAKOさんは「新生児のゲップについてお話ししたいと思います。もう頑張らんでええ、適当でええ」と冒頭で軽やかに宣言。動画では、生後19日目の自身の12人目の赤ちゃんをモデルに、実演を交えながらゲップの出させ方やポイントを丁寧に解説した。



多くのママが「授乳後は必ずゲップを出させないと」と必死になってしまうが、「ゲップっていうのは、実はね、出させるものではないんですね。出るときは出るし、出ないときは出ない」とHISAKOさんは強調。「1分やって出なければ置いてください」とアドバイスし、「出なかったからアウトでもないし、出たからOKでもない」という新しい視点を周知した。



具体的には、肩の上に担ぎ上げる方法と、膝の上に座らせる方法の2種類を紹介。担ぎ上げが難しい場合は無理をせず、「膝の上に座らせて手を添えるだけでも縦の状態なので十分圧迫できる」と気負わずできるやり方を提案した。



ターゲットとなる新米ママに向けては「最初はわからなくても全然大丈夫。わからない、不安になる自分を責めないで」と温かいエールを送りつつ、「ゲップは無理してやる必要もないし、出なくても諦めていい」と再度念押し。



動画の締めくくりでは、「担ぎ上げる方法、膝の上に座らせる方法、2種類説明させていただきました。ぜひ、自分に合った方法で楽にやってみてね」と微笑み、「チャンネル登録して、ぜひ入学してください」と呼びかけて動画を終えた。