12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊÝ°é±àºî¤Ã¤Æ¤è¡ª¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤òÊÒ¿È¶¹¤¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×ÂÔµ¡»ùÆ¸ÌäÂê¤Î¼Â¾ð¤ò¸ì¤ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡ÖÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿¡ÄÂÔµ¡»ùÆ¸ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¡ª¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©ÃÏ°èº¹¤¬À¸¤àÊÝ°é±àÌäÂê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡Ú¤ª¼ê»æ¥·¥êー¥º¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÊÝ°é±à¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÇ§²ÄÊÝ°é±à¤ËÁ´Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¸å¤¬ÉÔ°Â¡×¤ÈÇº¤à¥Þ¥Þ¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤ÇÌ¤¤ÀÂ³¤¯ÂÔµ¡»ùÆ¸¤äÊÝ°é±àÆþ±à¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤¯ÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤ËÁ´ÌÇ¡£Ç§²Ä³°¤â¶õ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ËµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡£Å¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸½¾õ¤ò±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¡£¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´ÌÇ¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¡£ÅÔ¿´Éô¤äÂçÅÔ»Ô¤ÏÊÝ°é±à¤¬Â¤ê¤º¡¢Î©ÃÏ¤äÍøÊØÀ¤Ç¹¹¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¡×¤ÈÃÏ°è³Êº¹¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ëÊÝ°é±à¤¬¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³Êä½õ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢ÍÂ¤±¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¡È¥º¥ì¡É¤ò»ØÅ¦¡£ÊÝ°é»Î¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢µëÎÁ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É°Â¤¤¤··ãÌ³¡£ÀøºßÊÝ°é»Î¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤Ë¤ÏÂÔ¶ø²þÁ±¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¸½¾ì¤Î²á¹ó¤µ¤È»Üºö¤ÎÃÙ¤ì¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ÅÀ¿ôÀ©¤ä¶èÌò½ê¤òÄÌ¤¸¤¿Æþ±àÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ²½¡¢±Ø¶á¤Ê¤É¿Íµ¤±à¤Ø¤Î½¸Ãæ¡¢¡ÈÂÔµ¡»ùÆ¸¥¼¥í¡É¤ÎÉ½ÌÌÅª¤Ê¿ô»ú¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤Ê¤É¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ð¸³ÃÌ¤äÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë±à¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¡¢Ã¯¤â¤¬»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄü¤á¤º¤ËÇ§²Ä³°¤ä¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡¢¾®µ¬ÌÏÊÝ°é¤Ê¤ÉÁ´Êý°Ì¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡×¡Ö¤¿¤È¤¨º£¤ÏÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸å¤«¤é¡Ø¤¢¤Î»þ¤¬Å¾µ¡¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È°ã¤¦Æ»¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌµÍý¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÀ¸¤¤Æ¡É¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î25Ç¯Ä¶¤Î»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤È¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤â¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
