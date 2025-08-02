ÂçÃ«¤Î¡ÈÄÁ°ÂÂÇ¡É¤ËLAÊüÁ÷ÀÊÁûÁ³¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÆóÎÝ¼ê¤Ï¡È´íµ¡¡É¤ËÄ¾ÌÌ
¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¡¢Èôµ÷Î¥91¥»¥ó¥Á¤ÎÂÇµå
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£3²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿¡ÈÄÁ°ÂÂÇ¡É¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¸µ¶É¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬Ê¬Îö¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ì¥¤¥º¤Î±¦ÏÓ¥Ð¥º¤¬¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢³°³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤¸¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ïº¬¸µ¤«¤é¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¥í¥¦¤ÎÁ°¤ØÈô¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¥³¥í¥³¥í¤ÈÌµ¿Í¤ÎÆâÌî¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÃÙ¤ì¤Æ¥í¥¦¤¬ÂÇµå¤òÊáµå¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®60.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó97¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï3¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó91.4¥»¥ó¥Á¡Ë¤È¤¤¤¦ÄÁÂÇµå¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤À¡£
¡¡¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥í¥¦¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï°ìÎÝ¤Ø¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤òº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È²òÀâ¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ»á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÏÊ¬Îö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¦¤á¤¬¤±¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥ë¥½¥ó»á¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¥á¥ó¥É¡¼¥µ»á¤â¡Ö¤³¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥É¡¼¥µ»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËÆÍ¤»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ØÎÝ¤Ï¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡¡ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õÃæ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥í¥¦¤ò½±¤Ã¤¿¡È´íµ¡¡É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë