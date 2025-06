ラーメン王が選ぶ「今食べたい」北海道のラーメンとは？ 5月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年5月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、5月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2025年5月1日〜5月31日

【10位】人気ラーメン店「むかん」が池袋にオープン! 牡蠣のうまみあふれる一杯を召し上がれ(東京・池袋)

10位は「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年3月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした、広島県産牡蠣を使用したラーメンを提供する「むかん 池袋」の記事です。

むかん 池袋 出典:マーコラーメンさん

【9位】プリン王子のおすすめ! クリームたっぷりプリン7選

9位は「マガジンまとめ」からランクイン。プリン研究家として活躍するプリン王子の池畑孝資さんに、クリームがたっぷりのったプリンを教えてもらいました。

トロント 出典:西村賢さん

【8位】スイーツのプロがおすすめ! 極上のシンプルミルフィーユを味わいたいならこの店で

8位は「マガジンまとめ」から「シンプルミルフィーユ」の記事でした。スイーツコンシェルジュのはなともさんが、極上のシンプルなミルフィーユを食べられるお店を紹介してくれました。

パティスリー ビガロー 出典:su_taさん

【7位】ソフトクリームの「白いパフェ」や「けずりバターパンケーキ」が絶品!「よつ葉乳業」アンテナショップ(東京・恵比寿)

7位は、連載「New Open News」からのランクイン。2024年7月、「恵比寿ガーデンプレイス」内にオープンした、よつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」の記事です。

よつ葉ミルクプレイス 写真:お店から

【6位】サクふわ食感がたまらない! パンの専門家が選ぶ「メロンパン」5選

6位も「マガジンまとめ」から「メロンパン」5選でした。パン愛好家のひのようこさんに、おすすめのメロンパンを紹介してもらいました。

久栄 出典:さうの食道さん

【5位】町中華専門家が厳選。東京で食べるべき「中華オムライス」10選

5位は「マガジンまとめ」からのランクイン。町中華専門家である曾茂さんに、都内で食べられるおすすめの中華オムライスを教えてもらいました。

朋友 出典:河井継之助さん

【4位】19年間毎日カレーを食べ続ける男が通い続ける「ボンディ」が秋葉原に新店をオープン!

4位は、カレーおじさん \(^o^)/に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載「今週のカレーとスパイス」からのランクイン。欧風カレーの元祖として知られる「ボンディ」の新店を紹介してもらいました。

欧風カレー ボンディ 秋葉原店 写真:お店から

【3位】三浦半島随一の天然温泉が復活! 地場産の新鮮食材を使った料理も堪能(神奈川・横須賀)

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、連載「New Open News」からのランクイン。2025年2月にリニューアルした、横須賀市阿部倉の「阿部倉温泉」の記事です。

阿部倉温泉 写真:お店から

【2位】打ちたて、茹でたてのうどんを気軽に。売り切れ御免(麺)の駅直結の穴場店!

2位は……

グルメなあの人の“推し麺”を紹介してもらう連載「これが推し麺!」からのランクイン。今回は食べロググルメ著名人・山本憲資さんに、青山一丁目駅に直結する「手打うどん いわしや」を紹介してもらいました。

手打うどん いわしや 青山店 写真:お店から

【1位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025(北海道編)

そして1位は……

こちらも「マガジンまとめ」からのランクインでした。ラーメン王の小林孝充さんが「食べログ ラーメン HOKKAIDO 百名店」の中から特におすすめしたいお店を厳選して紹介してくれました。

あじさい 本店 出典:うどんが主食さん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post ラーメン王が選ぶ「今食べたい」北海道のラーメンとは? 5月の人気記事ランキング first appeared on 食べログマガジン.