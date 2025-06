【シュー大祭 ~シューティングゲーム大感謝祭~ 2025】 6月14日、15日 開催予定

シティコネクションは、6月14日、15日に開催を予定しているイベント「シュー大祭 ~シューティングゲーム大感謝祭~ 2025」について、公式サイトを更新し、参加企業(ブランド)とタイムテーブルを公開した。

「シュー大祭」は、シティコネクションとゲーセンミカド(INH)が共同で企画・運営を行なうシューティングゲーム特化型の情報&ゲームプレイ配信イベント。

例年、「高田馬場ゲーセンミカド」より配信が行なわれていたが、本年2025年は会場を変更し、東京都中野区にある「Red Bull Gaming Sphere Tokyo」より、2025年にシューティングゲーム界を盛り上げるメーカーが一堂に会し、ゲーセンミカドYouTubeチャンネルにて最新情報&ゲームプレイを2日連続で生配信する。また本年は、入場無料にて現地観覧が可能となっている。

エインシャント

BEEP

シティコネクション

コンパイルハート

exA-Arcadia

ジー・モード

グランゼーラ

グレフ

ハピネット

ハッピーミール

エムツーショットトリガーズ

メビウス

ミカド

モス

ネオトロ

フィーニックス

ピラミッド

サクセス

SUPERDELUXE GAMES

タイトー

TATSUJIN

タイムテーブル及びタイトル情報については、公式サイトにて公開されている。

「シュー大祭 ~シューティングゲーム大感謝祭~ 2025」

開催日:6月14日、6月15日

配信チャンネル

・ゲーセンミカド YouTube チャンネル

企画・運営

シティコネクション

ゲーセンミカド(INH)

協賛

ハピネット

現地観覧について

場所:Red Bull Gaming Sphere Tokyo

(東京都中野区中野 3 丁目 33-18 フェルテ中野 B1F)※中野駅より徒歩 5分

【補足・諸注意】

会場ではRed Bullを1人1本サンプルとして配布いたします(なくなり次第終了する場合がございます)。

飲料のお持ち込みはラベルを剥がした水のみをお願いしております。

自由席+立ち見エリアにて観覧いただけます(座席には限りがございます)。

イベント中は自由に入退場いただけますが、混雑状況により入場を制限する場合がございます。

会場には駐車場や駐輪場はございません。近隣の公共駐車場や駐輪場をお使いいただくか、公共交通機関をお使いください。

当日はイベントの取材、記録の為に、イベント内容を撮影する場合がございます。

撮影されたものは各種メディアに掲載される場合がございます。あらかじめご了承ください。

