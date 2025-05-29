Ž¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¿ÍŽ£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä±äÂÚ¶â¤è¤ê¤³¤ï¤¤Ž¢Ì¤Ç¼ÉÕ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£Ž£¤ÎÃæ¿È
¢£Ç¼ÉÕÎ¨¤Ï88¡ó¡¢¤·¤«¤·ÂÚÇ¼¤âÂ¿¤¤
ËèÇ¯¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¤¿º¢¤ËÆÏ¤¯¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î4·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î½êÍ¼Ô¤Î½»½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4·î1Æü»þÅÀ¤Î½êÍ¼Ô¤ËÇ¼ÀÇµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿½êÍ¼Ô½»½ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¤Î´ü¸ÂÆâÇ¼ÉÕÎ¨¤ÏÌó88.2¡ó¡¢ÂÚÇ¼·ï¿ô¤Ï537Ëü4749·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¼Ö¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÃÎ¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤¿¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤ì¤ÏÇäµÑ¤·¤¿¼Ö¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¬Á°Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÎÇäµÑ¤À¤ÈÌ¾µÁÊÑ¹¹¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¡¢¼Ö¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿Ãæ¸Å¼ÖÅ¹¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬Íè¤¿¤éÅ¹¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅ¹¤ËÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÄÂ¥¾õ¤¬2²óÍè¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯Å¹¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤éÃ´Åö¼Ô¤¬Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢Å¹¼«ÂÎ¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ÆÏ¢ÍíÀè¤âÉÔÌÀ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ¤À¤±¤Ï´ü¸Â¤¬6·î30Æü
¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤òÃæ¸Å¼ÖÅ¹°¸¤Æ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤ÎÁ÷¤êÀè¤Î½»½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëºÝ¡¢»áÌ¾¤äË¡¿ÍÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¯Á°¤Ë¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤áÅ¹°¸¤Æ¤ËÁ÷¤êÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ÏËèÇ¯5·îËö¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë5·î31Æü¤¬ÅÚÍËÆü¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤Æ6·î2Æü¡Ê·îÍË¡Ë¤¬´ü¸Â¤È¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÄ¿¹¸©¤È½©ÅÄ¸©¤À¤±Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î2¸©¤Ç¤Ï¸©¾òÎã¤Ç¡¢5·îËö¤ÎÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤¬1¥«·î±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð6·î30Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤¬Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤À¡£
¢£1000±ßÌ¤Ëþ¤Î±äÂÚ¶â¤ÏÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤
¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÇ¼¤á¤Ê¤¤¤È±äÂÚ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡ª¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë±äÂÚ¶â¤Ï¤Ä¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë2¡Á3L¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢±äÂÚ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤Î3¡Á4¥«·î¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£
±äÂÚ¶â¼«ÂÎ¤ÏÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢1000±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤È¤Ê¤êÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤Ë¤â±äÂÚ¶â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
±äÂÚ¶â¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤À¤¬¡¢5·îËö¤òÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÆ±¤¸·×»»¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±äÂÚ¶â¤ÎÍøÎ¨¡Ê2024Ç¯¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ï´üÆü¤«¤é¤Î´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢1¥«·î¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡§8.7¡ó
¤³¤Î±äÂÚ¶â¤ÎÍøÎ¨¤â¼Â¤ÏËèÇ¯Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°Ä´¤Ù¤¿2019Ç¯¤Ï¡¤Ï2.6¡ó¡¢¢¤Ï8.9¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ4Ëü5000±ß¤òÈ¾Ç¯´Ö¡Ê180Æü¡ËÂÚÇ¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¼ÂÌ³¾å¡¢100 ±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¶â³Û¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼¤á¤ë¤Ù¤¶â³Û¤Ï4Ëü5000±ß¡Ü1600±ß¡á4Ëü6600±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÎºÇ¹âÀÇ³Û¤Ï12Ëü±ßÄ¶
¤Ê¤ª¡¢±äÂÚ¶â¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÇ³Û¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡Ö±äÂÚ¶â1000±ß¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢Äã³Û¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£
Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¼«²ÈÍÑ¾èÍÑ¼Ö¤ÎºÇ¹â¼«Æ°¼ÖÀÇ³Û¤Ï13Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿6.0LÄ¶¤Î¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÇ³Û¤Ï¡Ö12Ëü7600±ß¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¶â³Û¤À¡£¤³¤Î12Ëü7600±ß¤ÎºÇ¹âÀÇ³Û¤Ç¤Ï1000±ßÄ¶¤Î±äÂÚ¶â¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬7·î²¼½Ü¤È¤Ê¤ë¡£
É®¼Ô¤â20Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤¬ÇÓµ¤ÎÌ5.8L¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¥Ö¥í¥ó¥³¤È¤¤¤¦Éý2M¤ÎµðÂç¤Ê4¡ß4¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£13Ç¯°Ê¾å¤Î½Å²Ý¤ÇÀÇ³Û10Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉáÄÌ²ßÊª¼ÖÅÐÏ¿¤Î1¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÇ³Û¤Ï·ã°Â¤Î1Ëü6000±ß¤À¤Ã¤¿¡£²ßÊª¼Ö¤Ï1Ç¯¼Ö¸¡¤À¤¬¤½¤ÎÊ¬¡Ê¡©¡ËÀÇ¶â¤¬°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ï´Ä¶ÀÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÏÅÐÏ¿¤«¤é13Ç¯¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤â¡Ö½Å²Ý¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£±äÂÚ¶â°Ê³°¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤Ï
ÀÇ³Û4Ëü5400±ß¡Ê13Ç¯Ä¶¤Î½Å²Ý¡£2L¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾ì¹ç¡¢±äÂÚ¶â¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï9·î25Æüº¢¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±äÂÚ¶â°Ê³°¤Ë¤â½ÅÂç¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ö¤Ï·ÑÂ³¼Ö¸¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Îã¤¨¤Ðº£Ç¯¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Æ7·îÈ¾¤Ð¤Ë¼Ö¸¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Þ¤À±äÂÚ¶â¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¼ÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Ö¸¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯4·î¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇ¼ÀÇ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJNKS¡Ê¼«Æ°¼ÖÀÇÇ¼ÉÕ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤¬½ç¼¡Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¸¡»þ¡Ê¿·µ¬ÅÐÏ¿¡¦·ÑÂ³¸¡ºº¡Ë¤ÎÇ¼ÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤Ï¾ÊÎ¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¼ÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¾ðÊó¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£Ç¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¾ðÊó¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤â¤è¤ë¤¬ºÇÂç4½µ´ÖÄø¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Ç¼ÉÕ¸å¤¹¤°¤Ë¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÁë¸ý¤ÇÇ¼ÉÕ¤·¡¢Ç¼ÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤À¡£¼Ö¸¡¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼ÖÀÇ¤â²Ã¤ï¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¾¯¡¹¤¤Ä¤¤¡£
¢£´ü¸ÂÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ªÆÀ
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ç¼ÉÕ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÎÇ¼ÉÕ¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤äÅÅ»Ò·èºÑ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶á½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤¬±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤â±äÂÚ¶â¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¸òÄÌÈñ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ÇÇ¼¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ì¤Ç¼¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÆÄÂ¥¢ªºÅ¹ð¢ªºâ»ºÄ´ºº¡¦ÁÜº÷¤ÈÍè¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÄÂ¥¾õ¤¬ÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÆÄÂ¥¾õ¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤éÆÏ¤¯»þ´ü¤ÏÃÏÊýÀÇË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤«¤é20Æü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤¬6·î2Æü¤Î¾ì¹ç¤Ï20Æü¸å¤Î6·î22Æüº¢¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤â¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢ÁíÌ³¾Ê¼«¼£ÀÇÌ³¶É¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏÊýÀÇË¡Î§Âè165¾òÂè1¹à¡Ê¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ë·¸¤ëÆÄÂ¥¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬Ç¼´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ë·¸¤ëÃÏÊýÃÄÂÎ¤ÎÄ§¼ý¶â¤ò´°Ç¼¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¼´ü¸Â¸å20Æü°ÊÆâ¤ËÆÄÂ¥¾õ¤òÈ¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢165¾òÂè2¹à¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢20Æü°ÊÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯50Æü°ÊÆâ¤ÇÆÄÂ¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¤Ê¤¼¿ÀÆàÀî¸©¤ÏÆÄÂ¥¾õ¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÆÏ¤¯¤Î¤«
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ50Æü¤Þ¤ÇÆÄÂ¥¾õ¤ÎÈ¯¹Ô¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï7·î20Æüº¢¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¼«Æ°¼ÖÀÇ´ÉÍý»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º20Æü¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç½èÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î½èÍý¤Ë»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á50Æü¤ÇÆÄÂ¥¾õ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê½èÍý¤¹¤ë¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤¬¤±¤¿°ã¤¤¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¶â¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Þ¤º¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æµ¬Äê¤Î½ñÎà¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤ÐÊ¬³ä¤ÇÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸½¶â¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç´É³í¤Î¸©ÀÇ»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£°¼Á¤ÊÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ëÊýË¡
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÇäÇã¤Ç¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð9·î¤ËÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¾Ç¯Ê¬¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¡¢9·î¤ËÃæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10·î¤«¤éÍâÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬¸«ÀÑ¤â¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÈ¾Ç¯Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«1Ç¯Ê¬¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ê¤Î¤Ë13Ç¯Ä¶¤Î½Å²ÝÀÇ³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¸Å¼ÖÅ¹¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÌµÃÎ¤Ê¾ì¹ç¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¡£¤¢¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢ÆñÊÊ¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÌá¤µ¤Ê¤¤°¤¤Ãæ¸Å¼ÖÅ¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤ÏÎ¢µ»¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì±»öÉÔ²ðÆþ¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï·Ù»¡¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÀè½µÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤¬¼«Æ°¼ÖÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Çã¼è¶È¼Ô¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ëºÝ¡¢·Ù»¡¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö²ò·è¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢·Ù»¡´±¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇË»¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤³¤Î·Ù»¡¤Ç¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¯¤ß¤³¡Ë
¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÇ¼¼Ö°ú¤¼è¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆü´©¼«Æ°¼Ö¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£95Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£2000Ç¯¤Ë¼«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤Î³èÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç2008Ç¯11·î¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÂ§¡×¡Ê¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¹ð¼¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¶µÂ§¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¡£°é»ù»¨»ï¤ä¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¢TV¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÇÈá¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÅðÆñ¡¦º¾µ½¡¦²£ÎÎ¡¦¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤ÉÊªÁû¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼¹É®¤¬¶áÇ¯¤ÏµÞÁýÃæ¡£¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Ï27ËükmÁö¹Ô¡¢1998Ç¯ÅÐÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª916¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡£
----------
¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ë