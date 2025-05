ÃòÊª¥Û¡¼¥í¡¼Ä´Íý´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥­¥å¥é¡×¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿ÀãÊ¿Æé¤¬ÅÐ¾ì

世界に145万人のファンを持つ鋳物ホーロー調理器ブランド「バー ミキ ュラ」から、素材の煮炊きに幅広く使うことができる万能な鍋「雪平鍋」を、バー ミキ ュラの鋳物ホーロー技術を集約し、革新的な調理性能と使いやすさ、モダンなデザインを併せもった雪平鍋の新作「バー ミキ ュラ ユキヒラ」が登場します。Courtesy of VERMICULAR「バー ミキ ュラ ユキヒラ」は、食材から出る余分な水分を瞬間的に蒸発させ、旨みを凝縮するバー ミキ ュラが開発したホーローコーティング「瞬間蒸発ホーロー」に、伝統的な「槌目模様」を組み合わせることで、理想的な火入れを実現。また、鋳物でありながら、肉厚1.6mm・重さ900g(18cm)と、女性の方でも使いやすいよう極限まで軽量化しています。

Courtesy of VERMICULARCourtesy of VERMICULAR長く使い続けるためのアフターサービス(有償)も充実しており、使い込んで剥がれたホーローをすべて剝がして再度ホーローコーティングするリペアプログラムに加え、暮らしの変化に合わせて製品のサイズを変えることができるリ クラフト プログラム* は、長年使ったバー ミキ ュラを再溶解し、希望のサイズの鍋に作り直すことが可能。まさに自社工場で一から製造しているメーカーだからできる水平 リサイクル です。*対象外商品あり。別の調理器への変更は不可。(例:オーブンポットからフライ パン へのリ クラフト は不可)Courtesy of VERMICULAR別売りの鋳物ホーロー製のドロップリッド(落とし蓋)/Courtesy of VERMICULARVERMICULAR YUK IH IRA(バー ミキ ュラ ユキヒラ)カラー:マットブラック、シー ソルト ホワイト、オイスターグレー)サイズ・価格:16cm・税込 1万7,300円(1〜2人分のみそ汁や副菜作りにもぴったりなコンパクトサイズ)18cm・税込 1万8,300円(2〜4人分の汁ものや魚の煮付けが2人分作れる、定番サイズ)20cm・税込 1万9,300円(たっぷりの出汁をとったり、具だくさんな煮込み料理にも 便利 な、大きめサイズ)愛知ドビー・VERMICULARについて愛知ドビーは、1936年 愛知県 名古屋市 創業の老舗鋳造メーカー。3代目の兄弟の「町工場から世界最高の製品を作りたい」という想いから、2010年、メイド・イン・ジャ パン の鋳物ホーロー鍋「バー ミキ ュラ」は誕生しました。「 手料理 と、生きよう。」をブランドスローガンに掲げ、素材本来の味を楽しむライフスタイルを通じて、世界中に 手料理 のある暮らしの素晴らしさを届けます。HP:https://www.vermicular.jp/