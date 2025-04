長崎が“7・21”に久保建英擁するレアル・ソシエダと対戦！　ジャパンツアーで来日、チケット4月30日販売

V・ファーレン長崎 は25日、7月21日に日本代表MF 久保建英 の所属する レアル・ソシエダ と対戦することが決定したことをクラブ公式サイト上で発表した。長崎のクラブ公式サイトは「 V・ファーレン長崎 は、株式会社ヤスダグループ(本社:東京都港区、代表:安田慶祐)などの主催により、『 レアル・ソシエダ ジャ パン ツアー2025』を実施し、7月21日(月・祝)にPEACE STAD IU M Connected by SoftBankで親善試合『 レアル・ソシエダ vs V・ファーレン長崎 』を開催することが決定いたしましたのでお知らせいたします」と発表。「観戦チケットは、4月30日(水)よりチケットボード( tick et board)を通じて販売いたします」としている。

同サイトに掲載された大会概要やチケット販売スケジュールなどについては、次の通り。【大会概要】■大会名称: レアル・ソシエダ ジャ パン ツアー2025■英表記 :Real Sociedad Japan Tour 2025■対戦相手: レアル・ソシエダ vs V・ファーレン長崎 ■試合日時:7月21日(月・祝) 19:00キックオフ予定■試合会場:PEACE STAD IU M Connected by SoftBank(長崎県長崎市幸町6-7-1)■主催 :一般社団法人長崎県サッカー協会、株式会社 V・ファーレン長崎 、株式会社ヤスダグループ■主管 :株式会社 V・ファーレン長崎 、株式会社ヤスダグループ■企画 :株式会社ヤスダグループ【チケット販売スケジュール】4月30日(水) 12:00〜: V・ファーレン長崎 2025シーズンシート(17試合シーズンシート含む)所有者および、ファンクラブ(V-LOVERS)先行販売5月9日(金) 18:00〜:オフィシャルサイト先行販売5月26日(月) 18:00〜: tick et board先行販売※一般販売(先着)については、後日お知らせします。【チケットの購入について】本試合のチケットは一般販売を除き、すべて tick et boardで取り扱いを行います。 tick et boardの会員登録(無料)を行ったうえで、チケットのご購入をお願いします。すでに tick et boardの会員登録がお済みの場合は、再度会員登録をする必要はございません。※一般販売開始前は、その他プレイガイドや コンビニエンスストア での販売は行いません。あらかじめ、ご了承ください。※本試合の公式 ホームページ や、チケット購入ページに関しましては改めてご連絡いたします。