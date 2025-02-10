¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆËÜ¹ñÆ±»þ¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬½Ð±é¡ª¡¡HBOÀ½ºî¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛHBO¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë¹¹¿··èÄê¡ª
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ú³µÍ×¡Û
º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¿¥¤¡ª¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¥²¥¹¥È¤ä½¾¶È°÷¤Î´Ö¤ÎÁûÆ°¤òÉÁ¤¯¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£Êª¸ì¤Ï³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥Ï¥ï¥¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ËÂ³¤¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤òÉñÂæ¤Ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤È¿®¶Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥ó²¿¼Ô¤«¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡£»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª1¿Í1¿Í¤Î¹ÔÆ°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£1¥·¡¼¥º¥ó´°·ë·¿¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î·ò¹¯¥á¥ó¥¿¡¼¡¦¥à¡¼¥¯Ìò¤òÇ®±é¡ª¤µ¤é¤Ë²áµî¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½Ð±é
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ØÇæ¿³°÷2ÈÖ¡Ù¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥Ö¤ä¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥®¥ë¥Ç¥Ã¥É¡¦¥¨¥¤¥¸¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²«¶â»þÂå-¡Ù¤Î¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥ó¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥µ¥à ³°²Ê°å¿Æ»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏBLACKPINK¤Î¥ê¥µ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥½¥í¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥é¥ê¥µ¡¦¥Þ¥Î¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤È¥¿¥¤¸ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Î·ò¹¯¥á¥ó¥¿¡¼¡¦¥à¡¼¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤éÁ´ÏÃ¸«ÊÖ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ê¥ó¥ÀÌò¤Î¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥í¥¹¥¦¥§¥ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
¥±¥¤¥È¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥Ö¡Ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½÷»ÒÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡£
¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥ó¡Ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½÷»ÒÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡£
¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥¦¥©¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥®¥ó¥º¡Ë
Îø¿Í¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ëÃË¡£
¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥µ¥é¡¦¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡Ë
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¤Î»Ò¶¡¡£½¡¶µ³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ºÊ¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹ÍµÊ¡¤Ê¼Â¶È²È¡£
¥à¡¼¥¯¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥é¥ê¥µ¡¦¥Þ¥Î¥Ð¥ë¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤ËË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Î·ò¹¯¥á¥ó¥¿¡¼¡£
¥¸¥ã¥¯¥ê¥ó¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥â¥Ê¥Ï¥ó¡Ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½÷»ÒÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡£
¥í¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥µ¥à¡¦¥Ë¥ô¥©¥é¡Ë
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¹â¹»À¸¡£
¥·¥¿¥é¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥È¥é¥ï¥Ç¥£¡Ë
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡£
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼¡Ë
É×¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹ºÊ¡£
¥Ù¥ê¥ó¥À¡¦¥ê¥ó¥¼¥¤¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥í¥¹¥¦¥§¥ë¡Ë
¥Ï¥ï¥¤¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Î¥¹¥Ñ¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£
¥µ¥¯¥½¥ó¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¡Ë
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥é¥È¥ê¥Õ¤ÎÄ¹ÃË¡£Éã¿Æ¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥È¥¯¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥¿¥¤¥à¡¦¥¿¥×¥Æ¥£¥à¥È¥ó¡Ë
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¡¼¥É¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡§¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ë
¼«Í³ËÛÊü¤Ç¡¢Ç¯¾å¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥ê¥Ã¥¯¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡Û
2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00¡Á Âè1ÏÃÇÛ¿®³«»Ï
¢¨°Ê¹ß¡¢Ëè½µ·îÍË¤Ë½µ¼¡ÇÛ¿®
¡Ú»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡Û
https://video.unext.jp/title/SID0169292?rid=PR00769
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë