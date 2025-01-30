¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÁûÆ°·ã²½¤Ç¶É°÷Æ±»Î¤¬¡Ö¹ðÈ¯¹çÀï¡× ÉÔÎÑ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤Î¡È¥Á¥¯¤ê¡ÉÂ³½Ð
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤¬à¤ªÄÌÌë¾õÂÖá¤À¡£¥Õ¥¸ÆÈÆÃ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¤¥±¥¤¥±¼Ò°÷¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ï¾Ã¤¨¡¢Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤ÎÏÃÂê¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£¤µ¤é¤ËÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤¬à¹ðÈ¯¹çÀïá¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡£²£·Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤È²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¡Ë¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢£±£°»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÇÅ±Âà¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢£³·îËö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤äÀ¤ÏÀ¤ÎÈ¿±þ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¹Á»á¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö£±Æü¤âÁá¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Õ¥¸¼Ò°÷¤Ï¡Ö²ñ¸«¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ËÂ¾Éô½ð¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ø²ñ¸«¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç°Å¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¾¤Î¥¡¼¶É¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤à¥¤¥±¥¤¥±ÂÎ¼Áá¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼ÒÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñ¸«ÍâÆü¤ËÆ±¶É¤òË¬¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷¤â¡¢ÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë°Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£Æ±¶É¤Î£²£°£²£´Ç¯£¹·îÃæ´Ö·è»»¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÇä¾å¹â£±£±£µ£¶²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢£Ã£Í¼ýÆþ¡ÊÊüÁ÷¼ýÆþ¡Ë¤Ï£·£±£²²¯±ß¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÊÌ¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤Ï¡Ö£²£°£²£²Ç¯°ÊÍè¤Î´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Î²±Â¬¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤£±£°£°¿Í°Ê¾å¤¬Âà¿¦¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ËÅ¾¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¶ÐÂ³Îò¤ÎÄ¹¤¤¼Ò°÷¤Ï¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òÀø¤á¤ë¡£
¡¡Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë²ñ¿©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÉÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëà¿·Ç¯²ñá¤âÂ³¡¹¤ÈÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¸¤ÎÁûÆ°¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Êü³Æ¶É¤äÃÏÊý¶É¤Ï²áµî¤Ë¼è°úÀè¤äÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î´Ö¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¼ÒÆâÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¸øÉ½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ïà¹ðÈ¯¹çÀïá¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÒÆâÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤ÎÉÔÎÑ¤ä¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤É¤òÆ¿Ì¾¤Ç¹ðÈ¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤Î¾ðÊó¤òÀ¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éà¹ðÈ¯¹çÀïá¤ÎÍÍÁê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ´¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò°÷Æ±»Î¤¬µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼òÀÊ¤Ê¤É¤Ç¼Ò°÷¤¬º©¿Æ¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡º®Íð¤ÏÅöÊ¬¡¢Â³¤¤½¤¦¤À¡£