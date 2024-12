【クラシックゲーム大博覧会カレンダー2025】販売期間:2025年1月6日まで編集期間:2025年1月13日まで納期:1月末のお届け価格: 5,170円(B4カレンダー) 4,270円(A4カレンダー)

fabliは、カレンダー「クラシックゲーム大博覧会カレンダー2025」を同社通販サイトにて予約を受け付けている。価格はB4カレンダーサイズが5,170円、A4カレンダーサイズが4,270円。

本商品は世界初の家庭用ゲーム機「ODYSSEY」からベクタースキャン方式のモニターを搭載した「光速船」、ゲームとパソコンが合体したゲームパソコンまで、1970~1980年代を彩ったクラシックゲームの世界が楽しめるビジュアルブックとして出版された書籍「クラシックゲーム大博覧会」(立東舎刊、山崎功 著)のビジュアルを活用したカレンダー。

書籍化の際に撮影された、著者のコレクションのイメージカット57枚から、好きな写真を選んでオリジナルカレンダーを作成、購入できる。

□「クラシックゲーム大博覧会カレンダー2025」ページ

掲載機種

一体型ゲーム機

ODYSSEY

テレビテニス

PONG

テレスポ

ブラックジャガー6

T.U.G

TV FUN 601/401/501/602/701/801/901/902

TV JACK 1000/1200/1500/2500/3000

VIDEO ATTACK7

日立ビデオゲーム VG-104

Nationalテレビゲーム TY-TG40

東芝ビデオゲーム TVG-610

COLOR TV GAME CT-7600C

ベルコン

カラーテレビゲーム6/15

システム10

スポーツトロン

Video Family G-5500

ワコービデオ

ビデオピンボール

テレビ野球ゲーム

レーシング112

テレビブロック

ブロック崩し

テレビベーダー

コンピューターTVゲーム

カセット交換式ゲーム機

チャンネルF

ビデオカセッティ・ロック

テルスターアーケード

TV JACK アドオン5000

ビジコン

TV JACK スーパービジョン8000

カセットTVゲーム

カセットビジョン/カセットビジョンJr.

オデッセイ2

インテレビジョン

クリエイトビジョン

ダイナビジョン

アルカディア

ATARI2800

SG-1000/SG-1000II

ファミリーコンピュータ/ディスクシステム

マイコンピュータテレビ C1

光速船

PV-1000

マイビジョン

TVボーイ

オセロマルチビジョン

スーパーカセットビジョン

セガ・マークIII/マスターシステム

ゲームパソコン

マックスマシーン

ぴゅう太

ゲームパソコン

SC-3000

PV-2000 楽がき

