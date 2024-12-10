¥Õ¥¸Àê¤¤ÈÖÁÈ¤¬VTR¤Ç¡Ö¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊì¡×¤È¾Ò²ð¢ª¼ÂºÝ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î½÷À²Î¼ê¡×¤È¸í¾ðÊó¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¡Ä¹Êó¤Ï¡Ö¸í¤ê¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤âÂÐ±þ
12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIIZE¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎVTR¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
RIIZE¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀê¤¤»Õ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤òÀê¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¡Ê20¡Ë¤òÀê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
5Ç¯Á°¤ËÅö»þ¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥ó¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÎ¾¿Æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝVTR¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥È¥ó¤ÈÊì¿Æ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¤È¼ã¤¤½÷À¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤Ï½÷À¤ò¡ÈÊì¡É¤È¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿RIIZE¤¬º£Ç¯3·î¤Ë¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª²ÎÉ±¤Ç¤¢¤ëIU¡Ê31¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÈÖÁÈÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¤³¤Î¥ß¥¹¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
Æ±¶É¤â»ØÅ¦¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤ËTverÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ï10Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ÊóÉô¤Ëº£²ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±ÆüÍ¼Êý¤Ë¼¡¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿
¡Ö12·î8ÆüÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë°ìÉô¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Îº¹¤·ÂØ¤¨ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×