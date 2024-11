第一屋製パンより、ポケモンのまぜまぜパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』のポケモンパン「ポケモンキャラメル&アーモンドデニッシュ」が登場。

パンにはキラキラ仕様の「ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜 特製シール」全25種類からいずれか1枚が入っています☆

第一屋製パン『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』ポケモンパン「ポケモンキャラメル&アーモンドデニッシュ」

価格:146円(税込)

発売日:2024年12月1日(日)

販売エリア:関東・中部・関西・中国・四国地区

第一屋製パンから、ポケモンのまぜまぜパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』のポケモンパンが登場。

“まぜまぜ”したキャラメルクリームとアーモンドをデニッシュ生地でぐるぐる巻き込んだ「ポケモンキャラメル&アーモンドデニッシュ」が発売されます。

2023年8月に『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』のポケモンパンとして“まぜまぜ”をコンセプトに開発され、発売されたポケモンパンが、2024年も“まぜまぜ”をコンセプトにラインナップ。

パッケージにはホゲータ・ニャオハ・パモ・クワッスといった『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』に登場するポケモンたちがプリントされています。

また「ポケモンキャラメル&アーモンドデニッシュ」には「ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜 特製シール」付き。

ピカチュウ・イーブイ・ミュウたちがプリントされた全25種類のキラキラ仕様になったシールいずれか1枚がランダムで入っています。

どのポケモンが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

“まぜまぜ”したキャラメルクリームとアーモンドをデニッシュ生地でぐるぐる巻き込んだポケモンパン。

第一屋製パンの『ようこそ!ポケモンカフェ 〜まぜまぜパズル〜』デザイン「ポケモンキャラメル&アーモンドデニッシュ」は、2024年12月1日より販売開始です☆

