奈良vs鳥取 スタメン発表
[6.29 J3第19節](ロートF)
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
FW 17 百田真登
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 23 小谷祐喜
MF 7 桑島良汰
MF 25 神垣陸
MF 43 田村亮介
FW 15 パトリック・グスタフソン
監督
フリアン
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 10 世瀬啓人
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 34 曽我大地
FW 17 小澤秀充
FW 18 田中翔太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 32 伊川拓
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
FW 17 百田真登
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 23 小谷祐喜
MF 7 桑島良汰
MF 25 神垣陸
MF 43 田村亮介
監督
フリアン
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 16 丸山壮大
DF 42 金浦真樹
MF 10 世瀬啓人
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 34 曽我大地
FW 17 小澤秀充
FW 18 田中翔太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 32 伊川拓
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎