TikTokアカウント「Tuktiklife」に最近投稿された、キアヌ・リーブスそっくりの“イケメン”の動画が大きな注目を集めている。男性は特に、キアヌ演じるアクション映画シリーズ『ジョン・ウィック』の主人公、ジョン・ウィックと瓜二つで、写真撮影をリクエストされるほどだという。ネットメディア『Oddity Central』などが伝えた。ハリウッドスター、キアヌ・リーブスが演じる伝説の殺し屋“ジョン・ウィック”の壮絶な復讐劇を描いた、迫力満点のアクション映画『ジョン・ウィック』シリーズ。そんなジョン・ウィックのそっくりさんがタイに出没し、TikTokに動画が投稿されて話題となっている。

男性はジョン・ウィック同様に長身、長い黒髪、髭面ではあるものの、動画ではナイトマーケットの屋台でアイスコーヒーを作ったり、路上で皿を洗ってみたりと殺し屋とは程遠いキャラを演出している。さらにデパートの一角や、バンコクの仏教寺院ワット・アルンの前などで気軽に写真撮影に応じており、地元の人々もこの男性がジョン・ウィックに激似であることに気付き喜んでいるのだった。実はこの男性、タイ女性カンチャリ・プロマさん(Kanchalee Promma)の夫でドイツ在住のアンドレアスさん(Andreas)だ。妻には、タイ語で春雨を意味する“ウンセン(Woon Sen)”というニックネームで呼ばれているという。アンドレアスさんは現在、妻の故郷ナコーンラーチャシーマー県パークチョン郡を短期で訪れており、行く先々で「ジョン・ウィックに似ている」と黄色い悲鳴があがっているようだ。カンチャリさんがタイのテレビ番組『Ruang Lao Sao Arthit』で語ったところによると、2人は4年前、オンラインで出会って結婚したという。夫がキアヌ・リーブス(ジョン・ウィック)に似ていることに気付いたのはカンチャリさんで、ドイツにいる時に「ブロンドの髪と髭を黒に染めてみたら?」と提案。するとこれがジョン・ウィックとそっくりの姿をした「ドッペルゲンガー」効果を生み、ドイツだけでなくタイでも「一緒に写真を撮って欲しい」と人々が集まってくるようになったそうだ。なおタイで撮影された動画は、アンドレアスさんのアイデアをもとに作られたそうで、本人は「TikTokの動画を多くの人が楽しんでくれていることを嬉しく思う」と明かしている。そしてこれまでの投稿には、「キアヌ・リーブスはタイで撮影をしているのか?」「暗殺者の仕事を辞めて、屋台で働くことにしたのか?」といった冗談を交えたコメントのほか、「本当にそっくり」「いつかキアヌと一緒に映画を作って!」といった声もあがっている。ちなみに過去には、娘でさえも区別がつかないほど英歌手エド・シーランにそっくりな男性や、メイクで“普通のおじさん”からジェイソン・モモア風のワイルドなイケメンに激変する男性なども話題となっていた。画像は『Tuktiklife TikTok「#thailand #nakhonnayok #handsome บาริสต้าค่ะ」「#รักเธอประเทศไทย viral ภูมิใจในความเป็นไทย」「Everything got a price」』『Thai PBS World 「Viral John Wick lookalike identified」』『Life Of Ty TikTok「seriously my daughter sees Ed Sheeran and shouts dada」』『Keith Edgett Instagram「Trying some new things where I can Thank you」』『Nathan Meads Instagram「I’m available for all types of events no event too big or small always more than happy to attend charity events」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)