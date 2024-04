米カリフォルニア州南部の交通量の多い通りで今月下旬、1匹の犬が車の中から捨てられた。当時の様子はカメラが捉えており、犬が困惑して車窓に飛びつき、後を必死で追いかける姿がSNSで拡散。「心が張り裂けそう」という声とともに、飼い主に対する怒りのコメントが殺到した。その後の展開を交え、ロサンゼルスのニュースメディア『NBC Los Angeles』などが伝えた。カリフォルニア州南部ロングビーチで24日、ブルテリアのミックス犬がトヨタの高級車ブランド「レクサス」を必死に追いかける姿が捉えられた。

動画を撮影したのはレクサスの後方を走っていたフードデリバリーの女性運転手で、犬がレクサスの中から押し出される様子を目の当たりにしたという。カメラは当時、信号で停止したレクサスに何度も飛びつき、中を覗くようにして困惑する犬の姿も映し出しており、女性運転手がウンザリした様子でこう叫んでいた。「飼い主は犬を置き去りにするつもりね。見てよ。オーマイガー…。見て! かわいそうな犬。置いていかれてしまったわ…。あなたの犬を乗せなさいよ!」しかしながらレクサスはその後、スピードを上げて走り去ってしまったそうで、怒りが収まらない女性運転手はその後、当時の動画をSNSに投稿した。そしてこの動画をたまたま目にしたのが愛犬家のデスティニー・ゴメスさん(Destiny Gomez、24)で、居ても立っても居られなくなり、フードデリバリーの女性運転手に連絡を取った。デスティニーさんは、「動画を見た時は心が張り裂けそうで、涙が止まらなかったの。あの犬のことが頭から離れなくなってしまって」と明かしており、この動画を自身のInstagramでシェアすると、動画が撮影された付近に車を走らせ、犬を捜し始めたのだった。そして数時間後に「犬を○○で見た」という目撃情報が寄せられ、デスティニーさんのボーイフレンドがその場所に向かい、無事に犬を保護することができたという。デスティニーさんは普段から犬のレスキュー活動に尽力しており、その犬に“チコ(Chico)”と名付けて餌を与え、友人のグルーマーのもとでグルーミングも済ませたという。そうして自身のネットワークを生かし、ロングビーチ郊外ランチョパロスベルデス市でチコを一時的に預かってくれる家族を見つけることに成功。現在は新しい飼い主を探している。デスティニーさんによると、チコを捨てたのはロングビーチ郊外シグナルヒルに住む女性で、あらかじめレクサスのナンバープレート(自動車登録番号標)を外しており、Instagramには「これは計画してやったこと。彼女は最低の人間よ! 本当にうんざりするわ」と怒りの言葉を残していた。そしてこのニュースを知った人からは、次のようなコメントが寄せられた。「飼育できなくなったペットは動物シェルターに引き渡すことができるのに…。責任を逃れるため、ナンバープレートまで外してこんなことをするなんて許せない。」「犬が必死に車を追いかける姿に心が痛む。無力な生き物を捨てるなんて卑劣だよ。」「早く新しい家が見つかりますように。」「チコを捨てた女性は刑務所に行くべきだ。」「レクサスには傷がついているはず。すぐに捕まるだろう。」「ペットは即席のおもちゃではない。一生責任を負うべき。」「車の通りが激しい通りに犬を捨てるなんて! なんて冷酷なんだ。」「チコが車にはねられていた可能性もあるからね。無事に保護されて良かったよ。」「チコを救ってくれてありがとう。あなたはエンジェルよ!」なおテックインサイト編集部からはデスティニーさんに、チコを救ってくれたことへの感謝のメッセージを届けるとともに、新しい飼い主探しに進展はあったのかなどについて質問を投げかけている。ちなみに昨年3月には米テキサス州で、飼い犬を道路脇に置き去りにして車で走り去る男の姿を監視カメラが捉えており、男は後日、動物虐待および遺棄によるA級軽犯罪の容疑で逮捕されていた。画像は『briianna.kc Instagram「PUPDATE : Chico is now established with the amazing @bellas.animal.rescue」』『New York Post 「Man dumps helpless pooch on Dallas roadside, drives away: video」(jeremy.boss.12/Facebook)』『Metro 「Shocking moment van driver dumps seven dogs in street before speeding off」(Picture: RSPCA / SWNS)』『e s m i e Instagram「I’m posting this again because it’s too severe of an issue not to.」』『News.com.au 「Woman throws dog Princess off the top of a Westfield car park in Perth」(Picture: Supplied)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)