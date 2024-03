キャサリン皇太子妃(42)の弟ジェームズ・ミドルトンさん(36)が、がんを公表した姉に向けて感動的なメッセージを公開した。ジェームズさんは少年時代に皇太子妃と山登りをした時のツーショットを添え、「家族として、この山を一緒に登るつもりです」とサポートする言葉を綴った。フォロワーからは「愛と強さに満ちている」「素晴らしい家族に支えられて幸せ」と皇太子妃を応援するメッセージが続々と寄せられている。

ケンジントン宮殿の公式SNSで現地時間22日、キャサリン皇太子妃が自身の病状について語る動画を公開した。皇太子妃は1月にロンドンで腹部手術を受けた後、がんが見つかったため、現在は化学療法による治療を開始したと告白した。この数時間後には、キャサリン皇太子妃の弟ジェームズ・ミドルトンさんが自身のInstagramを更新し、姉との思い出深い秘蔵ショットを披露した。ジェームズさんはオンラインのドッグフード販売会社「Ella&Co」を経営するほか、愛犬家でも知られており、慈善団体「Pets As Therapy(ペット・アズ・セラピー)」のアンバサダーも務めている。そんなジェームズさんが公開したのは、自身が少年時代に姉キャサリン皇太子妃と山登りをした時の姿を捉えたものだ。少女時代のキャサリン皇太子妃は髪を後ろでまとめ、黒いポロシャツを着ている。手前に立つジェームズさんはブロンドヘアの前髪を下ろし、赤いポロシャツを着用している。ジェームズさんはカメラの方をまっすぐ見ており、キャサリン皇太子妃はやや斜め下を向いて優しい微笑みを見せている。リュックサックを背負って立つ2人の顔には、温かな太陽の光が差している。背後には、高い山がそびえ立っているのが見える。投稿には、「何年もの間、僕達は一緒にたくさんの山を登ってきました。僕達は家族として、この山をあなたと一緒に登るつもりです」と闘病中の姉に向けて、サポートの気持ちを伝えた。姉弟の微笑ましい写真と、ジェームズさんの力強いメッセージを見たフォロワーからは、このようなコメントが寄せられている。「なんて美しい投稿なの。キャサリンは、こんなにも素晴らしい家族に支えられて、本当に幸せね。ご家族のみなさまに、たくさんの愛を送ります。」「最もシンプルに表現すると、このメッセージはパワフルで、愛と強さに満ちている。私からもサポートの気持ちを送るわ。」「家族でこの山を登り、家族として乗り越えてください。キャサリン皇太子妃は、愛にあふれた思いやりのある家族に恵まれて、とても幸せでしょう。」キャサリン皇太子妃は王室入り後も、両親であるマイケル・ミドルトンさんとキャロル・ミドルトンさん、弟ジェームズさん、妹ピッパ・マシューズさんと強い絆で結ばれていることで知られる。そのため現地メディアは、ミドルトン家のメンバーが皇太子妃のサポートをしたり、ジョージ王子(10)、シャーロット王女(8)、ルイ王子(5)の面倒を見る予定だと伝えていた。マイケルさんとキャロルさんが住むミドルトン家の実家は英バークシャー州のバックルベリー村にあるが、ジェームズさんとピッパさんもそれぞれ結婚して独立後、村内に邸宅を構えている。バックルベリーは、ウィリアム皇太子一家が暮らすアデレード・コテージから近い距離にある。なお3月4日には、皇太子妃が母キャロルさんの運転する「アウディ」の黒い4WDの助手席に座る姿が、米メディア『TMZ』に掲載されていた。画像は『James Middleton Instagram「This is Bertie」「Over the years, we have climbed many mountains together.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)