田中みな実が、12月1日放送の『フワちゃんのオールナイトニッポンX(クロス)』(ニッポン放送)で意外なナイトルーティンを語った。

田中は「夜中、寝る前に、ワンちゃんをなでながら『ユー・アー・マイ・サンシャイン』って言いながら泣いちゃうの。わかる?」と、『You Are My Sunshine』を歌いながら涙してしまうという。

さらに「ひととおり泣いて、泣いたままだとお肌が荒れちゃうから、化粧水でちゃんと拭いて、美容液してから寝てる」と告白。

そんな田中にフワちゃんは「狂ってる! こんなナイトルーティン。『VOCE』の読者とか、みな実さんの生活、憧れてマネしてるのに」とツッコミ。

それでも田中は「ちゃんとベッドサイドにアイクリームとかフットクリームとか置いてるから。これすごいオススメなんですけど、ベッドサイドに置いておくと寝る直前にササッて塗れる」と力説した。

フワちゃんは「美容法は確かに正しいかもしれないですけど、犬に歌を歌って泣いてるヤツの言葉、あんまりみんな聞かないっすよ」と笑っていた。

2人のやり取りにSNSではさまざまな意見が寄せられた。

《田中みな実の狂ったナイトルーティン》

《最強のナイトルーティンで爆笑したわ》

《みな実さまは美の狂気を纏ってる》

「息のあったやり取りを披露したフワちゃんと田中さん。同番組では2人で一緒にマライア・キャリーの『All I Want For Christmas Is You』を歌うなど大盛りあがり。同番組のツイッターでは、一緒に逆立ちや組体操する画像も公開しています」(芸能ライター)

ファッションの方向性はぜんぜん違うが、2人は意外と気が合うようだ。