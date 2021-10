10月30日(土)から11月8日(月)まで東京の日比谷・有楽町・銀座地区で開催される『第34回東京国際映画祭』から、『フォークロア2:あの風が吹いた日』の予告編と場面写真が解禁された。

『フォークロア』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』などで知られるHBOが展開する“HBOアジア”のホラーアンソロジーシリーズ。シンガポールのエリック・クー監督が製作総指揮を担当するプロジェクトで、シーズン1では日本・韓国・インドネシア・マレーシア・シンガポール・タイの6ヶ国の監督が、古くから伝わる伝承を基に各国の文化や社会問題について紐解いた作品を制作した。シーズン2では、タイのシティシリ・モンコルシリ監督、台湾のシー・ハン・リャオ監督、フィリピンのエリック・マティ監督、インドネシアのビリー・クリスチャン監督、シンガポールのニコール・ミドリ・ウッドフォード監督、マレーシアのブラッドリー・リュー監督らがメガホンをとる。さらに、日本から松田聖子が参加し、監督デビューを果たしている。

松田聖子監督 (C)2021 HBO Pacific Partners, v.o.f Folklore is a service mark of HBO Pacific Partners, v.o.f. All rights reserved.

東京国際映画祭では、シーズン2の7本のうち、ニコール・ミドリ・ウッドフォード監督の『お出かけ』と、松田の監督作『あの風が吹いた日』の2作品が上映。解禁された2作品の予告の『あの風が吹いた日』は、高校生のミカ(高橋春織)が、ある日男性がギターを弾きながら歌を作曲しているところに居合わせる。アドバイスを求められたミカは、その男が憧れの歌手KEN(森崎ウィン)であることに気づく、という、一見するとラブストーリーのような物語が展開している。本作には、森崎ウィン、高橋春織のほか、モト冬樹、木村多江らが出演している。

『フォークロア2』は11月4日(木)18時50分から東京・ヒューマントラストシネマ有楽町にて上映予定(※『お出かけ』『あの風が吹いた日』の2作品上映で1プログラム)。