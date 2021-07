『FBI』スピンオフに、『高い城の男』アレクサ・ダヴァロスがレギュラー出演

犯罪捜査ドラマ『高い城の男』で主人公ジュリアナ・クレインを演じたアレクサ・ダヴァロスがレギュラーキャストとして出演することがわかった。米TV Lineが報じている。

本作は、FBIの最重要指名手配(英語で"Most Wanted")のリストに載った凶悪な逃亡犯を追うチーム"逃亡者特捜班"を描いたもの。ちなみにFBIの最重要指名手配リストなるものは実在している。

アレクサの演じる役どころはまだ不明だが、ジェス・ラクロイ(ジュリアン・マクマホン『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』)のチームに加わるFBI捜査官を演じると言われている。

このニュース放送局の米CBSは、特別捜査官クリントン・スカイ役のナサニエル・アルカン(『ハートランド物語』)がシーズン3には出演しないことがを明らかになっした後、米放送局のCBSによって発表された。「Moving On, Moving Forward, Don't Look Back...#clintonskye(前へ前へ進もう。振り返帰らずに。クリントン・スカイ)」と自身のInstagramに書いたナサニエルは、「Must Say Bye. (お別れをしないと。さよなら)」と締め括った。クリントンスカイは、最も経験豊富なジェスチームの捜査官の一人であり、ジェスの義理の兄であり、タリ(ヤヤ・ゴセリン『ヒーローキッズ』)の叔父でもあったる。

『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン3はCBSにて9月21日(火)より放送開始。オリジナルの『FBI:特別捜査班』と新作『FBI: INTERNATIONAL(原題)』とのクロスオーバーエピソードが、翌週の28日(火)に放送される。(海外ドラマNAVI)

Photo:『高い城の男』公式Instagramより