4人組人気バンド「SEKAI NO OWARI」が12日、同日放送の日本テレビの音楽特番「THE MUSIC DAY」(土曜後2・55)への出演を見送ると、バンドの公式サイトなどで発表した。メンバーのDJ LOVE(35)の発熱を伴う体調不良により、大事をとってバンドの出演を見送る。



公式サイトでは「メンバーのDJ LOVEに発熱を伴う体調不良がみられた為、大事をとってSEKAI NO OWARIの出演を見送らせていただくこととなりました」と報告。「出演を楽しみにしていただいておりましたファンの皆様には深くお詫び申し上げます」と謝罪した。



そのうえで「DJ LOVE本人に加え、SEKAI NO OWARIメンバー全員が医療機関を受診すると共に、新型コロナウィルス感染に関する検査を受け、陰性という診断結果であった事をお知らさせていただきます」と、新型コロナのPCR検査はメンバー全員「陰性」だったとしている。



番組の公式サイトでも「SEKAI NO OWARIの皆さんはDJ LOVEさんの発熱を伴う体調不良により、PCR検査の結果は陰性でしたが大事をとって今回の番組出演を辞退されました」と出演辞退を伝えている。