技術の進歩によって1つの仮想世界を自由に動き回って探索・攻略できるオープンワールドのゲームも登場し、ゲームの舞台となる世界はますます広くなりつつあります。そんなゲームのマップ面積を、新旧合わせて50種類近くのタイトルで比較したムービーが公開されています。VIDEO GAME Maps Size Comparison | 2019 - YouTubeムービーでは、2019年10月時点でリリースされているゲームタイトルを対象に、マップの広さを平方キロメートルに換算し、マップの面積が小さいタイトルから順に公開する形を取っています。アサシン クリード ユニティ(2.75平方キロメートル)バットマン:アーカム・ナイト(3.37平方キロメートル)アサシン クリード シンジケート(3.37平方キロメートル)フォートナイト(5.44平方キロメートル)グランド・セフト・オートIII(9平方キロメートル)Life is Feudal:Your Own(9平方キロメートル)フォールアウト4(9.84平方キロメートル)グランド・セフト・オート:ヴァイス・シティ(14.6平方キロメートル)Kingdom Come: Deliverance(15.8平方キロメートル)メタルギアソリッドV:ファントムペイン(16.1平方キロメートル)スナイパー ゴーストウォリアー3(26.9平方キロメートル)Mafia(31平方キロメートル)グランド・セフト・オート・サンアンドレアス(36平方キロメートル)The Elder Scrolls V: Skyrim(37平方キロメートル)フォールアウト3(39平方キロメートル)The Elder Scrolls IV: Oblivion(41平方キロメートル)レッド・デッド・リデンプション(41平方キロメートル)ファークライ3(46平方キロメートル)ファークライ4(46平方キロメートル)Sacred 2(57平方キロメートル)ファークライ5(60平方キロメートル)プレイヤーアンノウンズ バトルグラウンズ(64平方キロメートル)ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(74.9平方キロメートル)ファークライ2(80平方キロメートル)アサシン クリード オリジンズ(80平方キロメートル)グランド・セフト・オートV(81平方キロメートル)アサシン クリード オデッセイ(130平方キロメートル)ウィッチャー3 ワイルドハント(135平方キロメートル)World of Warcraft(207平方キロメートル)Superman Returns(207平方キロメートル)DayZ(225.1平方キロメートル)アサシン クリード IV ブラックフラッグ(235平方キロメートル)オペレーション フラッシュポイント:ドラゴン ライジング(350平方キロメートル)ゼノブレイドクロス(399平方キロメートル)ゴーストリコン ワイルドランズ(440.1平方キロメートル)バーンアウト パラダイス(518平方キロメートル)Star Wars Galaxies、惑星タトゥイーン(518平方キロメートル)トゥルー・クライム:STREETS OF LA(622平方キロメートル)ジャストコーズ2(1036平方キロメートル)ジャストコーズ3(1036平方キロメートル)Asheron's Call(1295平方キロメートル)テストドライブ アンリミテッド(1600平方キロメートル)ザ・クルー(5000平方キロメートル)FUEL(1万4400平方キロメートル)ギルドウォーズ:キャンペーン3「審判の章」(3万8850平方キロメートル)The Lord of the Rings Online(7万7700平方キロメートル)The Elder Scrolls II: Daggerfall(16万1600平方キロメートル)Minecraft(40億9600万平方キロメートル)No Man’s Sky(317垓平方キロメートル))なお、ムービーを公開しているYouTubeチャンネルのRED SIDEによれば、ゲーム内マップが非常に広いことでも話題となったレッド・デッド・リデンプション 2やEuro Truck Simulatorは未収録だとのことで、順位はあくまでも参考程度といえます。それでも2位であるMinecraftの約8兆倍という天文学的な広さを誇るNo Man's Skyを上回るのは難しそうです。