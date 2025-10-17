街コンにはソロより「２人組」で行ったほうがよい理由９パターン
多くの街コンが２人組での参加を条件にしていますが、中には単独参加OKのものもあるようです。だとしても、街コンには誰かとタッグを組んで臨むのが得策かもしれません。その理由とはいったいどこにあるのでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「街コンにはソロより『２人組』で行ったほうがよい理由」をご紹介します。
【１】一人だと「この人、友達もいないの？」と思われてしまうから
「少なくとも友達がいるってことで安心感につながる」（20代男性）というように、一応友達づきあいができるコミュ力をアピールすることができるからです。ただし一緒に連れて行く友達があまりにも失礼なタイプだと、あなたの株をも落としてしまいかねないので、人選は吟味しましょう。
【２】心が折れても励まし合って次につなげられるから
「なんにも成果がなくても、ドンマイ！と言い合ってまた次に期待できるのがいいですね」（20代男性）というように、へこたれずにまた街コンに参加しようと思えるからです。終わってしまったことにはくよくよせず、「次はどこの街コンに行こうか？」と楽しい話題で締めくくるとよいでしょう。
【３】何がいけなかったか反省して次回に活かせるから
「１人だと客観的になれず、失敗点がわからないけど、友達がいるとダメ出ししてくれる」（20代男性）というように、冷静な意見をくれる相手がいるからです。ただし、パートナーに辛辣な言葉を浴びせすぎると、次回は一緒に来てくれないかもしれないので、言葉は選んだほうがいいでしょう。
【４】１対１よりも自然に連絡先交換ができるから
「４人いれば誰かが連絡先交換の話題を持ち出すから」（20代男性）というように、２対２の方が連絡先交換につながりやすいからです。逆に「この女性とは連絡先交換したくない」場合もあるはずなので、あらかじめ２人でサインを考えておくとよいでしょう。
【５】下手を打ったときはもう１人につっこんでもらってリカバリできるから
「思わず失礼なことを言っちゃって空気が凍りついたときも、友達がフォローしてくれる」（20代男性）というように、互いに助け合えるからです。あらかじめボケとツッコミなど役割を決めておくのもよいかもしれません。
【６】１人だと行動に移せないことも２人だと大胆になれるから
「友達が一緒だと心強いし、勇気を出して行動に移せる」（20代男性）というように、いつも以上にアクティブになれるからです。「あの子に話しかければよかった」と後悔するより、「話しかけてみたけれどダメだった」ほうが諦めもつきそうです。
【７】２対２で話したほうが会話が盛り上がりやすいから
「１対１だとネタが尽きたら無言になっちゃう」（20代男性）というように、２対２だと対話の組み合わせが増えるので、ネタにも困らないからです。狙っている女子が相手だとしどろもどろになってしまう人も、複数で話せば緊張感が薄れてちょうどいいでしょう。
【８】２人いると話しかけるきっかけを見つけやすいから
「２人なら相談してどうやったら自然に話しかけられるか考えられる」（20代男性）というように、さまざまな戦略が思いつくからです。そのためには、できるだけ自分とは視点が異なるタイプと組んだほうがよいかもしれません。
【９】だいたい女性側も２人組で参加することが多いから
「向こうが２人なら、こっちも２人の方が話しやすい」（20代男性）というように、コミュニケーションをとる上でバランスがよいからです。もちろん、単独参加の女性に対しても、男性２人で接したほうが楽しませてあげやすくなるでしょう。
街コンに２人で挑めば、攻撃力も防御力もガッツも２倍以上になること請け合いです。頼れそうな友達がいなければ、SNSなどで募集してみてもいいかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】一人だと「この人、友達もいないの？」と思われてしまうから
「少なくとも友達がいるってことで安心感につながる」（20代男性）というように、一応友達づきあいができるコミュ力をアピールすることができるからです。ただし一緒に連れて行く友達があまりにも失礼なタイプだと、あなたの株をも落としてしまいかねないので、人選は吟味しましょう。
「なんにも成果がなくても、ドンマイ！と言い合ってまた次に期待できるのがいいですね」（20代男性）というように、へこたれずにまた街コンに参加しようと思えるからです。終わってしまったことにはくよくよせず、「次はどこの街コンに行こうか？」と楽しい話題で締めくくるとよいでしょう。
【３】何がいけなかったか反省して次回に活かせるから
「１人だと客観的になれず、失敗点がわからないけど、友達がいるとダメ出ししてくれる」（20代男性）というように、冷静な意見をくれる相手がいるからです。ただし、パートナーに辛辣な言葉を浴びせすぎると、次回は一緒に来てくれないかもしれないので、言葉は選んだほうがいいでしょう。
【４】１対１よりも自然に連絡先交換ができるから
「４人いれば誰かが連絡先交換の話題を持ち出すから」（20代男性）というように、２対２の方が連絡先交換につながりやすいからです。逆に「この女性とは連絡先交換したくない」場合もあるはずなので、あらかじめ２人でサインを考えておくとよいでしょう。
【５】下手を打ったときはもう１人につっこんでもらってリカバリできるから
「思わず失礼なことを言っちゃって空気が凍りついたときも、友達がフォローしてくれる」（20代男性）というように、互いに助け合えるからです。あらかじめボケとツッコミなど役割を決めておくのもよいかもしれません。
【６】１人だと行動に移せないことも２人だと大胆になれるから
「友達が一緒だと心強いし、勇気を出して行動に移せる」（20代男性）というように、いつも以上にアクティブになれるからです。「あの子に話しかければよかった」と後悔するより、「話しかけてみたけれどダメだった」ほうが諦めもつきそうです。
【７】２対２で話したほうが会話が盛り上がりやすいから
「１対１だとネタが尽きたら無言になっちゃう」（20代男性）というように、２対２だと対話の組み合わせが増えるので、ネタにも困らないからです。狙っている女子が相手だとしどろもどろになってしまう人も、複数で話せば緊張感が薄れてちょうどいいでしょう。
【８】２人いると話しかけるきっかけを見つけやすいから
「２人なら相談してどうやったら自然に話しかけられるか考えられる」（20代男性）というように、さまざまな戦略が思いつくからです。そのためには、できるだけ自分とは視点が異なるタイプと組んだほうがよいかもしれません。
【９】だいたい女性側も２人組で参加することが多いから
「向こうが２人なら、こっちも２人の方が話しやすい」（20代男性）というように、コミュニケーションをとる上でバランスがよいからです。もちろん、単独参加の女性に対しても、男性２人で接したほうが楽しませてあげやすくなるでしょう。
街コンに２人で挑めば、攻撃力も防御力もガッツも２倍以上になること請け合いです。頼れそうな友達がいなければ、SNSなどで募集してみてもいいかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査