48歳、年収200万円の漫画家・中川学が自らの「婚活」を描いた漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』。参加条件42歳～56歳の合コン形式の婚活パーティーに参加した中川氏。そこで出会ったバツイチシングルマザーの女性に一目ぼれした中川氏だが、中年の婚活の現実に向き合う。 【漫画】目の前に気になる女性がいるのにジャマが入る ――また婚活パーティーに参加されたそうですね