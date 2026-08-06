大谷翔平とPCAが共に2ホーマー MVP最有力の2人の今季の成績一覧 共にホームランは26本
◇MLB カブス7-6ドジャース(日本時間6日、リグリー・フィールド)
今季のナ・リーグMVPで有力視されているドジャースの大谷翔平選手とカブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手。
この日の試合ではそれぞれ2ホーマーと観客を魅了しました。
大谷選手は今季は開幕から二刀流で出場。現在はケガの影響で登板は回避していますが、8勝2敗、防御率1.79の成績を収めています。打者としても打率.297、26本塁打、70打点をマークしています。
PCA選手はここまで26本塁打28盗塁69打点、打率.288とキャリアハイ更新を十分狙える成績をおさめています。
大谷選手もPCA選手について「素晴らしい活躍、素晴らしい選手だと思う」と称賛していました。
大谷選手は4年連続5度目の受賞、PCA選手は初受賞となるかレギュラーシーズンは残り2か月となります。
▽大谷翔平選手とPCA選手の打者成績
【大谷翔平】
73得点
120安打
22二塁打
2三塁打
26本塁打
70打点
6盗塁
打率.297
出塁率.399
長打率.554
OPS.953
78得点
124安打
22二塁打
7三塁打
26本塁打
69打点
28盗塁
打率.288
出塁率.386
長打率.552
OPS.938