◇MLB カブス7-6ドジャース(日本時間6日、リグリー・フィールド)

今季のナ・リーグMVPで有力視されているドジャースの大谷翔平選手とカブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手。

この日の試合ではそれぞれ2ホーマーと観客を魅了しました。

大谷選手は今季は開幕から二刀流で出場。現在はケガの影響で登板は回避していますが、8勝2敗、防御率1.79の成績を収めています。打者としても打率.297、26本塁打、70打点をマークしています。

PCA選手はここまで26本塁打28盗塁69打点、打率.288とキャリアハイ更新を十分狙える成績をおさめています。

大谷選手もPCA選手について「素晴らしい活躍、素晴らしい選手だと思う」と称賛していました。

大谷選手は4年連続5度目の受賞、PCA選手は初受賞となるかレギュラーシーズンは残り2か月となります。

▽大谷翔平選手とPCA選手の打者成績

【大谷翔平】

73得点

120安打

22二塁打

2三塁打

26本塁打

70打点

6盗塁

打率.297

出塁率.399

長打率.554

OPS.953

【PCA】78得点124安打22二塁打7三塁打26本塁打69打点28盗塁打率.288出塁率.386長打率.552OPS.938