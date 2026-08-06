ナ・リーグMVPで有力視される大谷翔平選手とPCA選手(写真：AP/アフロ)

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◇MLB カブス7-6ドジャース(日本時間6日、リグリー・フィールド)

今季のナ・リーグMVPで有力視されているドジャース大谷翔平選手とカブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手。

この日の試合ではそれぞれ2ホーマーと観客を魅了しました。

大谷選手は今季は開幕から二刀流で出場。現在はケガの影響で登板は回避していますが、8勝2敗、防御率1.79の成績を収めています。打者としても打率.297、26本塁打、70打点をマークしています。

PCA選手はここまで26本塁打28盗塁69打点、打率.288とキャリアハイ更新を十分狙える成績をおさめています。

大谷選手もPCA選手について「素晴らしい活躍、素晴らしい選手だと思う」と称賛していました。

大谷選手は4年連続5度目の受賞、PCA選手は初受賞となるかレギュラーシーズンは残り2か月となります。

大谷翔平選手とPCA選手の打者成績
大谷翔平
73得点
120安打
22二塁打
2三塁打
26本塁打
70打点
6盗塁
打率.297
出塁率.399
長打率.554
OPS.953

【PCA】
78得点
124安打
22二塁打
7三塁打
26本塁打
69打点
28盗塁
打率.288
出塁率.386
長打率.552
OPS.938