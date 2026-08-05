NHKは番組出演者から職員が性被害を受けたと明らかにし、職員への対応が不適切だったとして謝罪しました。

NHK 山名啓雄メディア総局長

「まず何よりも業務に関連して、職員が性被害を受けたこと自体が痛恨の出来事であります。さらに、その後の協会の対応によってこの職員に対し、さらなる負担を与え、復職まで時間を要するなど、キャリアに大きな影響を与えたことを重く受け止めている」

NHKの発表によりますと、職員Aさんは番組の出演者などとの懇親会の後、出演者から性被害にあったということです。

その後、体調不良となり休職したAさんは、被害から1年数か月後に職場に被害を打ち明けたうえで、別の部署で復職できるよう強く求めました。Aさんの主治医やNHKの産業医も別の職場への異動を提案しましたが…

NHK 小形修一 理事

「人事局などの担当者が対応を協議しましたが、現所属での復職が原則だとして、特段の配慮を認めませんでした」

NHKは「所属している職場に復職するのが原則」としてこれを認めず、結局、異動できたのは被害から3年あまり後でした。

NHK 小形修一 理事

「原則を守ることが目的化してしまっていた」

Aさんは「性被害の影響によるPTSD＝心的外傷後ストレス障害」と診断されているということです。

そして、番組出演者側からも聞き取りを行ったということです。

NHK 山名啓雄メディア総局長

「飲酒していたため記憶がないということで、具体的な回答はしておりませんけれども、もしそうした事実があったのであれば申し訳ないことをしてしまったというふうに話しております」