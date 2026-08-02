8月2日までに、女優の趣里が主演を務めるドラマ『大空港〜GATE24〜』の公式Instagramで、最新の趣里の近影が公開された。その姿が話題となっている。趣里といえば、夫で俳優の三山凌輝と、舞台で共演する花乃まりあとの“不適切な関係”が7月22日に「週刊文春」に報じられたばかりだ。さらに29日には、三山と花乃のメールのやり取りも報じられ、2人の親密な関係が明らかに。その波紋はいまだに広がり続けている。「ドラマの公