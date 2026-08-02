松本まりか「義援金と寄付金の違い」に言及→反響続々「そんな違いあったの知りませんでした」【令和8年熊本地震】
俳優・松本まりかが、2日までに自身のXを更新し、「令和8年熊本地震」の被災地支援に関し、メッセージを伝えた。
【画像】松本まりか「義援金と寄付金の違い」に言及
画像では「義援金と寄付金の違い」として、「義援金は被災した人に直接配られます」「寄付金は被災地を支援する活動に使われます」と説明し、判断をゆだねている。
その上で、松本は「義援金は勿論 復興や文化を守る寄付金もとてもだいじだと思っています」とつづった。
これに対して「ぼんやりと似てる感じあったんですけどそんな違いあったの知りませんでした」「知らなかったです」「勉強になりました。ありがとうございます」など、多数の反応。
「『義援金（義捐金）』と『支援金』の違い、が正しくて『寄付金』は総称ではないかと思いましたが、『支援金』＝『寄付金』と表現する場合もあるようですね」「買って応援するわ」といった声も届いている。
【画像】松本まりか「義援金と寄付金の違い」に言及
画像では「義援金と寄付金の違い」として、「義援金は被災した人に直接配られます」「寄付金は被災地を支援する活動に使われます」と説明し、判断をゆだねている。
その上で、松本は「義援金は勿論 復興や文化を守る寄付金もとてもだいじだと思っています」とつづった。
これに対して「ぼんやりと似てる感じあったんですけどそんな違いあったの知りませんでした」「知らなかったです」「勉強になりました。ありがとうございます」など、多数の反応。
「『義援金（義捐金）』と『支援金』の違い、が正しくて『寄付金』は総称ではないかと思いましたが、『支援金』＝『寄付金』と表現する場合もあるようですね」「買って応援するわ」といった声も届いている。