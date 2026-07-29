BE:FIRST元メンバーで俳優三山凌輝（27）のダブル不倫騒動で、三山の妻で女優の趣里（35）が三山に三くだり半を突きつける可能性はあるのか。ひとり娘の趣里を大切に育ててきた俳優の水谷豊（74）と歌手伊藤蘭（71）の心痛が伝えられ、水谷は女性自身の直撃に「何もお話しできないことをお察しください……」と力なく呟くのみだったと報じられた。

【写真】三山凌輝「裏切り愛」でも愛娘・趣里に離婚を勧められない水谷豊＆伊藤蘭の悲痛

「伊藤蘭さんも孫の成長を見守りつつ、夫婦で旅行を楽しむような老後を思い描いていたところだったらしく、ショックと怒りは相当なのではないでしょうか。三山さんに対しては、女性ユーチューバーに1億円貢がせた上に婚約破棄トラブルを知って以来、趣里さんの夫として『彼だけはダメ』と反対し、結婚が決まってからも『彼を信用してもいいのかしら』と懸念を吐露したこともあったようです。趣里さんはドラマ撮影期間は子どもを連れて実家に滞在しており、結婚から1年も経たずに裏切られた娘の姿を蘭さんは見つつ、孫の面倒をみているとすれば、このまま実家に戻って欲しいと向けたくもなると思いますよ」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「三山さんとの結婚について、水谷ファミリーは何度も家族会議を開いていたとされます。2025年9月に第１子が誕生して以降は、水谷さんが『みんなで育てよう』と趣里さんを全面サポート。もともと子煩悩な水谷さんですが、『じいじをパパだと勘違いしそう』と周囲が心配するほど初孫にべったりのようです。一方で三山さんは子育てにも非協力的で、趣里さんが『もっと協力してほしい』と伝えても『俺は俺で頑張っている』などと言われ、趣里さんは悩んでいるように見えたという証言も伝えられています。三山さんはそもそも父親としての自覚に欠けていたのかもしれません」（同）

■アンナパパ梅宮辰夫のようなアクションに水谷豊も出るか

ファミリーからの正式コメントなどがあったわけではなく、こうした推察は報道ベースによるものだ。とはいえ、世論も水谷と伊藤蘭に対して《娘の選択とはいえ、親として気の毒》《せっかく温かく迎えていたのに裏切られた》などの同情コメントが多数寄せられている。

「趣里もそれらを見聞きしているでしょうし、『二度とトラブルを起こさない』と両親にも誓った約束を破った三山への怒りを抱いていても不思議じゃない。あれだけ反対されながら、強い意志で結婚したのだから、離婚しないと意地になっているところもあるようだけど、このまま結婚生活を続けても、幸せは見えてこないと見切りをつけていいタイミング。『このままではファミリーの財産まで奪われてしまいそう』という懸念の声もあがり、あとは本人の決断待ちという状況に見えますよ」（水谷ファミリーを知る芸能関係者）

今は亡き梅宮辰夫さんが、愛娘アンナと羽賀研二の交際に断固反対し、身をていして羽賀と別れさせようとしたのは芸能マスコミによって広く報じられた。

「改めて、水谷さんにも、梅宮さんのようなアクションを求める動きも一部であるみたいです」（同）

趣里が離婚を決断し発表するXデーは、そう遠くないかもしれない。

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「心中を察して余りある」とは、まさにこの状況だ。関連記事【もっと読む】三山凌輝「ダブル不倫報道」炸裂…またぞろ女性スキャンダルでチラつく「離婚」と水谷ファミリーの心中…では、趣里の実家の“空気”をおもんぱかっている。