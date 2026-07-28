漫画『おちこぼれフルーツタルト』（おちフル）が、28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』9月号にて最終回を迎えた。2015年の連載スタートから11年の歴史に幕を下ろした。【画像】公開された『おちこぼれフルーツタルト』完結記念ページ同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット