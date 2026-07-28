『おちこぼれフルーツタルト』完結で連載11年に幕
漫画『おちこぼれフルーツタルト』（おちフル）が、28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』9月号にて最終回を迎えた。2015年の連載スタートから11年の歴史に幕を下ろした。
【画像】公開された『おちこぼれフルーツタルト』完結記念ページ
同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成。取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に奮闘する姿を描いたストーリー。2020年にテレビアニメ化もされた。
また、8月27日発売のコミックス第9巻の書影が公開された。
【画像】公開された『おちこぼれフルーツタルト』完結記念ページ
同作は、アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃が、ネズミ荘の住民の売れない（元）子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成。取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に奮闘する姿を描いたストーリー。2020年にテレビアニメ化もされた。
また、8月27日発売のコミックス第9巻の書影が公開された。
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