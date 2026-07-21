NHK総合で20日に放送された「FIFAワールドカップ2026・決勝・スペイン×アルゼンチン」（前5・00）の世帯視聴率が22・1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが21日、分かった。試合前半までにあたる午前3時から5時までの放送は世帯視聴率8・9％だった。毎分最高視聴率は、延長後半終了間際の午前7時1分で28・6%だった。日本時間午前4時から行われた決勝は、スペインが前回王者アルゼンチンを延長戦の末、1―0で破り