6度の全国制覇を誇る青森山田高校サッカー部の男子部員十数人が青森市内の寮で飲酒・喫煙などをしたとして、停学を含む重い処分を受けていたことが分かりました。きょう学校が明らかにしました。学校側は、夜間確認体制の見直しなどの再発防止策を講じる一方で、「個人の問題」として25日に競技が始まるインターハイには出場する方針です。