21日放送『オモウマい店』＝ お肉付きっ斬り店主_ビックカツ（C）中京テレビオリコンニュース

『オモウマい店』岩手の食堂に30センチ豚バラのビッグカツ丼が登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中京テレビ系『オモウマい店』に岩手・一関市の肉料理食堂が登場する
  • 長さ30センチの豚バラ二度揚げ「ビッグカツ丼」が1600円で提供されており
  • ご飯10杯おかわり無料・アイスコーヒー飲み放題が全メニューに付いてくる
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