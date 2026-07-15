JR東海は7月8日、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた上級クラス座席「Supreme Class（スプリームクラス）」の個室タイプ「Cabin」を報道公開した。東京〜新大阪間で約4万〜6万円という価格に見合う価値はあるのか。その設備やサービス、グリーン車との違いとは。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）グリーン車と比べた料金とサービスの違いスプリームクラスは今年10月1日にサービスを開始する「Cabin」と、2027