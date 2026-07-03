気象庁によりますと、台風9号は、3日午前9時時点で、マーシャル諸島付近にあり、暴風域を伴う強い勢力で、1時間に20kmのスピードで西へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速35m、最大瞬間風速は50mと、徐々に勢力を増しています。 【画像で確認する】進路予想図／海面水温／台風周辺の雨風／週間天気 その後、来週月曜日6日にはマリアナ諸島付近で“猛烈”な勢力まで発達する見込みです。