【台風情報】″猛烈な勢力″に発達見込みの台風9号 最大瞬間風速75ｍは「鉄骨構造物が変形する」レベル 3日午前10時10分発表最新 いまどこ？ 予想進路図 気象庁発表
気象庁によりますと、台風9号は、3日午前9時時点で、マーシャル諸島付近にあり、暴風域を伴う強い勢力で、1時間に20kmのスピードで西へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速35m、最大瞬間風速は50mと、徐々に勢力を増しています。
【画像で確認する】進路予想図／海面水温／台風周辺の雨風／週間天気
その後、来週月曜日6日にはマリアナ諸島付近で“猛烈”な勢力まで発達する見込みです。中心気圧915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55m、最大瞬間風速75ｍ、370km内が風速25ｍ以上の暴風域となっています。
台風の予想進路にあたる北西太平洋の海面水温は、平年より高い30℃以上の海域が広がっています。
＜画像で確認する＞
▼台風9号の進路予想図
▼北西太平洋の海面水温実況図
▼台風周辺の雨風の様子
▼全国の週間天気予報
▼47都道府県の16日間天気
最大瞬間風速75ｍとは――
気象庁によると、風速75ｍの"猛烈な風"は…
・屋外での行動は極めて危険で、多くの樹木が倒れる
・電柱や街灯で倒れるものがある
・ブロック壁で倒壊するものがある
・走行中のトラックが横転する
・住家で倒壊するものがある
・鉄骨構造物で変形するものがある
としています。
台風第9号(バービー)7月3日10時10分発表
03日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 マーシャル諸島
中心位置 北緯12度50分 (12.8度)
東経155度35分 (155.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)
3日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 トラック諸島近海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経153度35分 (153.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
04日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 トラック諸島近海
予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)
東経152度05分 (152.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
05日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
06日09時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)
東経145度30分 (145.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
07日09時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
08日09時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)