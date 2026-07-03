RKK

写真拡大

気象庁によりますと、台風9号は、3日午前9時時点で、マーシャル諸島付近にあり、暴風域を伴う強い勢力で、1時間に20kmのスピードで西へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速35m、最大瞬間風速は50mと、徐々に勢力を増しています。

【画像で確認する】進路予想図／海面水温／台風周辺の雨風／週間天気

その後、来週月曜日6日にはマリアナ諸島付近で“猛烈”な勢力まで発達する見込みです。中心気圧915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55m、最大瞬間風速75ｍ、370km内が風速25ｍ以上の暴風域となっています。

台風の予想進路にあたる北西太平洋の海面水温は、平年より高い30℃以上の海域が広がっています。

＜画像で確認する＞
台風9号の進路予想図
▼北西太平洋の海面水温実況図
台風周辺の雨風の様子
▼全国の週間天気予報
▼47都道府県の16日間天気

最大瞬間風速75ｍとは――

気象庁によると、風速75ｍの"猛烈な風"は…
・屋外での行動は極めて危険で、多くの樹木が倒れる
・電柱や街灯で倒れるものがある
・ブロック壁で倒壊するものがある
・走行中のトラックが横転する
・住家で倒壊するものがある
・鉄骨構造物で変形するものがある
としています。

台風第9号(バービー)7月3日10時10分発表

03日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    マーシャル諸島
中心位置    北緯12度50分 (12.8度)
東経155度35分 (155.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    全域 330 km (180 NM)

3日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    トラック諸島近海
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経153度35分 (153.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

04日09時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    トラック諸島近海
予報円の中心    北緯12度40分 (12.7度)
東経152度05分 (152.1度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

05日09時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯13度20分 (13.3度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    925 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

06日09時の予報
種別    台風
強さ    猛烈な
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯14度50分 (14.8度)
東経145度30分 (145.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    915 hPa
中心付近の最大風速    55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速    75 m/s (150 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

07日09時の予報
種別    台風
強さ    猛烈な
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯16度30分 (16.5度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    915 hPa
中心付近の最大風速    55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速    75 m/s (150 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 420 km (225 NM)

08日09時の予報
種別    台風
強さ    猛烈な
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    915 hPa
中心付近の最大風速    55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速    75 m/s (150 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)