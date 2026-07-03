気象庁によりますと、台風9号は、3日午前9時時点で、マーシャル諸島付近にあり、暴風域を伴う強い勢力で、1時間に20kmのスピードで西へ進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速35m、最大瞬間風速は50mと、徐々に勢力を増しています。

【画像で確認する】進路予想図／海面水温／台風周辺の雨風／週間天気

その後、来週月曜日6日にはマリアナ諸島付近で“猛烈”な勢力まで発達する見込みです。中心気圧915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55m、最大瞬間風速75ｍ、370km内が風速25ｍ以上の暴風域となっています。

台風の予想進路にあたる北西太平洋の海面水温は、平年より高い30℃以上の海域が広がっています。

＜画像で確認する＞

▼台風9号の進路予想図

▼北西太平洋の海面水温実況図

▼台風周辺の雨風の様子

▼全国の週間天気予報

▼47都道府県の16日間天気

最大瞬間風速75ｍとは――

気象庁によると、風速75ｍの"猛烈な風"は…

・屋外での行動は極めて危険で、多くの樹木が倒れる

・電柱や街灯で倒れるものがある

・ブロック壁で倒壊するものがある

・走行中のトラックが横転する

・住家で倒壊するものがある

・鉄骨構造物で変形するものがある

としています。

台風第9号(バービー)7月3日10時10分発表

03日09時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 マーシャル諸島

中心位置 北緯12度50分 (12.8度)

東経155度35分 (155.6度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)

15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)

3日21時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 トラック諸島近海

予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)

東経153度35分 (153.6度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)

04日09時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 トラック諸島近海

予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)

東経152度05分 (152.1度)

進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)

05日09時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)

東経149度25分 (149.4度)

進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)

06日09時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)

東経145度30分 (145.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)

07日09時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 マリアナ諸島

予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)

東経140度10分 (140.2度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)

08日09時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)

東経134度10分 (134.2度)

進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)