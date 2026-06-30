女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）7月1日、第68話が放送される。新居を決めた美津（水野）は、直美（上坂）も一緒に引っ越しすることを提案する。りん（見上愛）は賛成するが、直美は悩んでいた。そんなある日、寛太（藤原季節）が一ノ瀬家を訪ねてくる。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナ