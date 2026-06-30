自民党の中曽根・憲法改正実現本部長が、天皇陛下の長女・愛子さまについて「皇位継承はあり得ない」などと発言したことについて、中道改革連合の階幹事長は「非常に皇室に対して失礼」などと批判しました。中曽根氏は28日、富山県での講演で、天皇陛下の長女・愛子さまについて、「皇位継承はあり得ない」、「愛子さまが天皇になった場合、結婚する人もいない」などと発言し、きのう（29日）「言葉が適切ではなかった」と釈明しま