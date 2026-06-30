FC東京は30日、ペナフィエル(ポルトガル)に期限付き移籍しているMF安斎颯馬が、移籍を前提とした手続きと準備のため、7月5日から始動するチームの活動に参加しないと発表した。今後については正式に決定次第、改めて発表するという。FC東京U-15深川から青森山田高に進学し、早稲田大を経て大学4年生となる24年にFC東京とプロ契約を締結した安斎。今年1月にペナフィエルに期限付き移籍し、リーグ戦14試合1得点を記録していた。