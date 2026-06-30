松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、海老（エビ）やイカなどのフライが楽しめる「海鮮盛合せ定食」を7月1日午後3時に販売を開始します。【画像】豪華！ロースかつ＆イカフライ、白身魚フライバリエーション豊富な新商品の価格も！同商品は、ぷりっぷりの食感が楽しめる海老フライ、うまみがたっぷり感じられるイカフライ、タルタルソースと相性抜群の白身魚フライがセットになった定食。価格は119