【番外編2】 6月29日 無料公開 番外編2を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月29日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」番外編2の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 番外編2では、「デュエル・マスターズ」の作者、松本しげのぶ氏の秘密をお姉さんが考察。彼の仕事量からある説を提唱するのだが……。 週刊コロコロコミック「ダウナーお姉